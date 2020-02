Voici pourquoi le film Minecraft de Rob McElhenney a été annulé

L’ancien réalisateur du film Minecraft Rob McElhenney (photo) a expliqué ce qui est arrivé à sa version du film.

S’exprimant sur le podcast Happy Sad Confused, le créateur de It’s Always Sunny in Philadelphia a affirmé que lorsque Toby Emmerich a succédé à Greg Silverman en tant que patron du film pour Warner Bros. son film “est lentement mort sur la vigne”.

Fan de longue date de la franchise, McElhenney a présenté son idée pour le film et a reçu un budget de 150 millions de dollars.

“Je n’éprouve aucun ressentiment. Je comprends. Je comprends comment cela fonctionne”, a déclaré McElhenney.

Bien qu’il ne garde pas rancune contre Warner Bros, le réalisateur a affirmé qu’il était difficile de perdre le projet après deux ans et demi de travail.

Une partie de la raison pour laquelle McElhenney était ravi de s’attaquer au film était qu’il n’y a pas de récit fixe dans Minecraft. Il offrait plus de liberté créative que d’autres films basés sur des jeux.

“Je pensais que l’un des plus grands atouts de Minecraft était qu’ils n’avaient pas de récit fixe. C’était une expérience en monde ouvert”, a déclaré McElhenney.

“Tout ce que vous avez essentiellement donné, c’était les éléments de base pour faire ce que vous voulez. Je pensais, quel outil étonnant, un peu comme Legos, sauf que vous parlez maintenant de possibilités infinies parce que c’est numérique, de donner aux enfants – et pas seulement aux enfants, mais toute personne qui se sent impuissante.

“Les enfants se sentent généralement impuissants, toute la journée on leur dit quoi faire, comment s’habiller, faire leurs devoirs, aller au lit. Je pensais que cela pourrait s’étendre à d’autres personnes. Je pense que tout le monde se sent marginalisé dans une certaine mesure. Votre le patron vous dit quoi faire toute la journée, ou votre conjoint le fait. Vous avez juste l’impression de ne pas avoir ce sens du libre arbitre au cours de votre propre vie. Le jeu vous a donné cela, et j’ai pensé que c’était une expérience vraiment profonde. “

Warner Bros.a choisi de remplacer le réalisateur par Peter Sollett – connu pour Raising Victor Vargas – en janvier 2019. Depuis avril 2019, le titre de Mojang a été acheté 30 millions de fois sur PC.

McElhenney a réussi à sortir un projet de jeu vidéo en direct dans Mythic Quest, une coproduction avec l’éditeur français Ubisoft.