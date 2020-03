Voici pourquoi les développeurs et les éditeurs évitent Stadia

Un nouvel article a expliqué pourquoi certains développeurs et éditeurs ne veulent pas être sur la plateforme de streaming Stadia de Google.

Business Insider s’est entretenu avec différents professionnels de leur décision d’éviter la plateforme. Les principales raisons se sont révélées être un manque d’argent et peu de confiance dans l’engagement de Google envers l’industrie des jeux.

Les titres indépendants sont une partie massive de l’industrie, Steam, les consoles et autres vitrines en regorgent. Cependant, Stadia a manqué dans ce département.

“Nous avons été approchés par l’équipe Stadia”, a expliqué un développeur indépendant.

“Habituellement, avec ce genre de chose, ils mènent avec une sorte d’offre qui vous inciterait à aller avec eux.”

Cependant, ils ont estimé que l’incitation «était un peu inexistante. C’est le plus court».

Un responsable de l’édition a déclaré: “C’est qu’il n’y a pas assez d’argent là-bas.” Ils ont en outre expliqué que l’offre de rejoindre Stadia était “si faible qu’elle ne faisait même pas partie de la conversation”.

Un autre développeur a ensuite parlé de l’importance d’atteindre un large public. Quelque chose qui manque à la plateforme de streaming – pour le moment du moins.

“Il y a des plates-formes sur lesquelles vous voulez être parce qu’elles ont un public et que vous voulez toucher ce public”, a expliqué le développeur.

“C’est ce qu’est Steam, ou c’est ce qu’est Nintendo Switch. Ils ont de grands groupes sur leurs plateformes, et vous voulez être avec ces groupes afin qu’ils puissent jouer à vos jeux.”

Un autre développeur a ajouté: “Si vous pouviez vous voir entrer dans une relation à long terme avec Google? Mais avec l’histoire de Google, je ne sais même pas s’ils travaillent sur Stadia dans un an. Ce ne serait pas quelque chose de fou que Google le fait. Cela fait partie de ses antécédents. “

Un responsable de l’édition a partagé les sentiments du développeur en ce qui concerne l’engagement des géants de la technologie.

“Avec Google, il est facile de les regarder aussi, c’est bien Google. Si quelqu’un veut le faire fonctionner, c’est eux. Mais ils ont échoué une tonne dans le passé et se sont éloignés des principaux services”, a déclaré l’éditeur.

Le représentant de Stadia, Patrick Seybold, a affirmé que les éditeurs et développeurs avec lesquels la société travaille sont favorables. Il a utilisé de grandes entreprises telles que EA, Bethesda et Ubisoft. Cependant, ces sociétés sont rarement responsables des tubes indépendants.

“Les éditeurs et développeurs avec lesquels nous parlons régulièrement sont très favorables et souhaitent que Stadia réussisse. Il convient également de souligner que tous les éditeurs n’ont pas annoncé leurs jeux pour Stadia jusqu’à présent, et que d’autres jeux continueront d’être annoncés en temps voulu”, Seybold.

Google a lancé sa plateforme Stadia en novembre 2019. Il a reçu une réponse mitigée. Depuis sa sortie, les fans ont eu plusieurs plaintes à formuler – l’une étant la promesse 4K manquée de la société.

Les consommateurs se sont également plaints de la surchauffe de leurs Chromecast Ultras. La société a également été accusée de ne pas tenir les utilisateurs informés des prochaines mises à jour de la plateforme de streaming.

Les fans de Borderlands 3 ont été déçus lorsque le jeu a frappé Stadia. Il manquait le contenu de fin de jeu disponible sur d’autres plateformes.