Voici quand le temps d’arrêt de Fortnite Chapter 2, Season 2 commence

Epic se prépare à lancer Fortnite Chapter 2 Season 2 (C2S2) sur PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch et mobile. Comme toujours, cela signifiera une période d’indisponibilité pendant que l’entreprise prépare la grande mise à jour, et selon le studio, ses correctifs seront plus importants que d’habitude. Le temps d’arrêt du serveur commencera le 20 février à 4 h 00 HE / 1 h 00 HP.

Epic a annoncé le temps d’arrêt via le compte Twitter Fortnite Status. Dans un suivi, le compte a également noté que les tailles des patchs seront plus grandes que la normale avec le début de la nouvelle saison.

On sait très peu de choses sur la nouvelle saison, à part quelques teasers qui ont accompagné un ARG avec des indices de globe-trotter. Tout cela semble indiquer que le spycraft est le thème de la prochaine saison, bien que certains teasers que nous avons vus aient fait référence à des chats, à des bombes attachées à des rats et à d’autres manigances étranges. Ce que tout cela signifie sera clairement expliqué demain, lorsque la nouvelle saison sera lancée à 9 h HE / 6 h HP.

Cela signifie également qu’il ne vous reste que quelques heures pour terminer tous les défis restants, comme le défi de pêche actuel ou le défi de recherche et de destruction. Ceux-ci seront nécessaires pour compléter votre Battle Pass et gagner toutes les récompenses cosmétiques que cette saison a à offrir, et peut-être pour vous aider à gagner suffisamment de V-Bucks pour acheter votre chemin vers la prochaine saison.

Le jeu a récemment ajouté une nouvelle danse Rickroll, et à peu près à la même époque, a ajouté la possibilité de couper le son des emotes sous licence. Coïncidence, sûrement.

Now Playing: Fortnite Chapter 2 – Launch Trailer

