Voici quelques-uns de nos livres préférés sur les jeux vidéo

Nous parlerons de certaines œuvres littéraires sur ce support.

Il est très courant que, à partir du jeu vidéo, nous nous tournions vers d’autres médias pour trouver de l’inspiration, des références et même de l’aide. Ce qui n’est pas aussi reconnu, mais beaucoup plus courant que certains de nos lecteurs ne le pensent, est la relation croisée entre les jeux vidéo et ces mêmes médias. En modifiant un peu l’éthique générale de nos recommandations d’achat, nous voulons aujourd’hui vous parler du fruit de l’une de ces relations, en particulier des livres nés du jeu vidéo et nous aider à les voir sous un angle unique. Nous vous invitons à nous rejoindre à travers ce texte pour atteindre cet objectif.

Notre approche de cette liste de recommandations

Compte tenu de l’énorme nombre d’œuvres qui existent sur le jeu vidéo et ses formes, il faut effectuer une série de délimitations avant de s’aventurer à recommander des livres les uns derrière les autres; sinon, la liste recommandée sera éternelle et son contenu sera chaotique. Au lieu de cela, et considérant qu’il s’agit de notre premier texte consacré au sujet, nous allons recommander un nombre limité d’œuvres de différentes catégories, sans ordre de préférence et toujours orientées vers des œuvres qui sont traduit ou écrit dans notre langue et avec une haute disponibilité.

Les catégories mentionnées seront des livres encyclopédiques, des chroniques, des textes d’essais et, enfin, des biographies de personnalités ou des études complètes de ce même médium. Grâce à cela, nous voulons couvrir autant que possible dans ce premier texte sans perdre notre concentration à tout moment. Il existe de nombreuses œuvres, catégories et genres que nous ne traiterons pas ici; mais nous avons hâte de le faire à l’avenir si cette première approche a un bon accueil. Après tout ce verbiage, nous pouvons entrer dans le vif du sujet.

Replay: l’histoire du jeu vidéo

Rejouer C’est un bon point de départ pour les joueurs qui veulent commencer à lire une partie de l’histoire du médium qu’ils aiment tant. Bien qu’il ne traite pas de manière particulièrement approfondie des sujets qu’il traite, il une chronique des premiers pas du jeu vidéo domestique moderne; mettant l’accent sur certaines de leurs personnalités et figures clés. Il a une haute disponibilité et nous pouvons trouver une belle édition physique en espagnol parfait.

Eight Carat: Une histoire de l’âge d’or du logiciel espagnol

La décennie des années 80 et le début des années 90 ont été le théâtre du soi-disant âge d’or du jeu vidéo espagnol, une époque qui pour les jeunes joueurs est peut-être inconnue, mais qui contient des bijoux d’une immense valeur et un regard d’anecdotes et d’informations qui Il est recueilli de manière très agréable à travers ces deux volumes que nous quittons ici. Pour ceux intéressés par jeu vidéo rétro de ce temps, pour être une lecture extrêmement satisfaisante.

Guerres de console. Sega, Nintendo et la bataille qui a défini une génération

Peu de batailles plus féroces ont eu lieu dans ce médium que celle qui a eu lieu entre Sega et Nintendo pour le marché des consoles nationales au cours des années 80 et 90; et cela s’est terminé par Le retrait de Sega du marché du matériel. Ce livre plonge dans cette histoire, en se concentrant sur la position de la société du hérisson bleu, pour faire la lumière sur toute cette période à travers des anecdotes, des interviews et des conversations transcrites dans un format qui invite à sa lecture comme si d’un roman de le suspense est en cause. Vraiment recommandé.

Cinéma et jeux vidéo: un dialogue transversal

Dans ce travail de Jos Mara Villalobos Il y a un débat sur le traitement des médias audiovisuels dans deux disciplines aussi unies que le cinéma et les jeux vidéo, avec un accent particulier sur les effets culturels de l’un sur l’autre. C’est une lecture très légère et agréable qui, bien que parfois superficielle, s’efforce d’esquisser les liens entre ces deux supports.

Mort par jeu vidéo

Un reflet de l’écrivain Simon Parkin pourquoi nous jouons aux jeux vidéo et les conséquences de nous perdre dans les mondes virtuels qui peuplent notre environnement; avec un intérêt particulier pour les témoignages de joueurs reconnus. Une lecture introspective.

Identité de joueur: jeux vidéo et construction de sens dans la société contemporaine

Il s’agit d’une compilation des différentes entrées et textes de Daniel Muriel, sociologue spécialisée dans le monde du jeu vidéo, ordonnée et unie pour une lecture plus facile. Bien que nous puissions accéder gratuitement à son contenu, cette édition est beaucoup plus confortable.

Au-delà du temps: Chrono Trigger

Chrono Trigger était révolutionnaire en son temps et a provoqué une influence que l’on peut encore voir dans le JRPG 16 bits post. Dans Beyond Time, Mariela Gonzlez explore les sujets du titre de Squaresoft et donne la parole à certains de ses développeurs sur les thèmes et les intentions du titre. Fortement recommandé à tous ceux qui sont fans de cette série de titres.

Doom Masters: comment deux collègues ont créé un empire et transformé la culture pop

David Kushner nous introduit pleinement dans l’histoire de John Carmack et John Romero Lors de la conception du mythique DOOM, son travail dans notre environnement et la marque qu’ils ont laissée sur lui, ainsi que dans toute la culture pop. Une lecture plus que recommandée pour en savoir plus sur le logiciel d’identification qui a peu marqué et qu’avec la résurgence de cette saga de titre, vous êtes dans un nouvel âge d’or.

Sang, sueur et pixels

Dans Sang, sueur et pixels Jason Schreier fait un travail important de compilation et de recherche pour nous présenter à travers les expériences des développeurs dans la création de titres relativement récents dans le médium. Des travaux à gros budget et ambitieux comme le premier Destiny, aux développements plus cahoteux comme Dragon Age: Inquisition, ce livre est une porte d’entrée sur ce que signifie être un développeur de jeux vidéo dans le paysage contemporain, et cela grâce à une lecture intéressante. Et simple.

Nous voulons votre argent. L’homme derrière Amstrad Espagne

Jess Martnez del Vas Il est l’un des auteurs les plus reconnus dans notre langue spécialisée autour du jeu vidéo des années 80, notamment sur la scène espagnole. Il a collaboré avec nous à plusieurs reprises, apportant avec lui des morceaux exquis de l’histoire du jeu vidéo. Dans We Want Your Money, il nous raconte, dans un texte filé à travers des anecdotes, des interviews et des informations de première main, l’histoire d’une des figures les plus importantes du monde des ordinateurs domestiques et des jeux vidéo rétro dans le panorama espagnol. En un peu plus de 250 pages, nous avons concentré toute l’histoire d’Amstrad Espagne et les personnes qui l’ont incarnée.

YABAI!: De super jeux vidéo qui sont restés au Japon

David Bosc Il a concentré tout son contenu créatif sur la documentation et la diffusion de la culture japonaise et du jeu vidéo japonais. À YABAI! l’auteur compile de manière ordonnée et facile à consommer ces œuvres de jeux vidéo qui ne sont jamais venues quitter le pays du soleil levant; tout cela avec de brefs commentaires pour ces titres, des introductions d’un grand intérêt pour les collectionneurs et les fans, ainsi qu’une excellente édition. Un livre que tous les fans du jeu vidéo japonais apprécieront.

Ludonomicon: putain de guide des jeux vidéo les plus étranges

De la même manière que YABAI! nous voulons recommander Ludonomicon; une sorte de catalogue commenté de certains des jeux vidéo les plus curieux que notre médium ait donnés. 151 titres avec des pages en couleur et des images qui accompagnent le texte de chaque entrée. Sans intention de vider son contenu, nous le recommandons comme une curiosité très bien travaillé.

Homebrew Encyclopedia Vol.01

Il y a beaucoup plus de vie après l’arrêt d’une console; en grande partie d’un groupe très dynamique de développeurs qui soutiennent farouchement leurs systèmes préférés. La Encyclopédie Homebrew recueille certaines des œuvres créées post-mortem dans des systèmes classiques et leur donne la visibilité qu’ils méritent.

