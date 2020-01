Voici toutes les publicités du Super Bowl qui ont déjà été publiées en ligne

Capture d’écran: YouTube

C’est cette période de l’année où The Brands cesse d’essayer d’être cool sur Twitter et commence à essayer d’être cool sur le téléviseur. Les publicités ci-dessous – chacune regorgeant de talents et de budgets de premier plan que votre cinéaste indépendant moyen saliverait – seront diffusées pendant le Super Bowl, mais ont été téléchargées tôt pour votre plus grand plaisir. Nous mettrons à jour cette liste au fur et à mesure que de nouvelles publicités tomberont en ligne, mais il y a de quoi se régaler pour l’instant, de la folie de Rick et Morty à la comédie de copains de John Cena et Jimmy Fallon.

Audi

Qui est dedans? Maisie Williams, autrement connue sous le nom d’Arya de la maison Stark.

Que fait-elle? Conduire une Audi en chantant «Let It Go» de Frozen. Pour une raison quelconque.

Budweiser

Qui est dedans? Un tas d’appareils intelligents.

Que font-ils? Recréer l’annonce emblématique (et maudite) “whassup” de 1999, mais avec une touche!

Qui est dedans? Free Hugs Guy, Ali Krieger, Ashlyn Harris et Hannah Gavios; La réalisatrice oscarisée Kathryn Bigelow est derrière la caméra.

Que font-ils? Rendre l’Amérique grande à nouveau en impliquant que les Américains sont des héros buveurs de bourgeons et non la liste sardonique de stéréotypes étranges répertoriés par le narrateur. Les Américains sont-ils vraiment connus pour enlever leurs vêtements en public? Cela ressemble plus à une chose européenne.

Bud Light

Qui est dedans? Post Malone.

Que fait-il? En écoutant les minuscules travailleurs tatoués dans son cerveau et son corps, dites-lui que Bud Light Mango Seltzer est délicieux et faible en calories.

Cheetos

Qui est dedans? MC Hammer.

Que fait-il? Sortir des choses et déclarer «Je ne peux pas toucher ça» chaque fois que les mains recouvertes de poudre de fromage d’un homme l’empêchent de faire un travail manuel ou de s’engager physiquement avec les gens qui l’entourent.

Doritos

Qui est dedans? Sam Elliott.

Que fait-il? Récitation des paroles de “Old Town Road” de Lil Nas X.

Genèse

Qui est dedans? John Legend et Chrissy Teigen.

Que font-ils? Teigen fait une scène en renversant une propagation d’huîtres comiquement fantaisistes, puis jette son mari sous le bus tout en agissant comme si nous ne la suivions pas tous sur Twitter.

Google

Qui est dedans? Le mari de Loretta.

Que fait-il? Vous faire pleurer.

Hyundai

Qui est dedans? Chris Evans, John Krasinski, Rachel Dratch et David Ortiz.

Que font-ils? S’exprimant dans les accents de Bahston tout en admirant la fonction «Smaht Pahk» de la Hyundai Sonata et en quelque sorte ne pas être assailli par des hordes de mamans hurlantes.

Kia

Qui est dedans? Raiders en arrière Josh Jacobs; réalisé par John Hillcoat.

Que fait-il? Raconter son enfance sans-abri dans les rues de Tulsa pour aider à promouvoir les efforts caritatifs de Kia autour du sans-abrisme.

Little Caesars

Qui est dedans? Rainn Wilson.

Que fait-il? Jouer le propriétaire harcelé de la société Sliced ​​Bread, qui risque de ne plus être «la meilleure chose».

Michelob Ultra

Qui est dedans? Jimmy Fallon et John Cena, avec des camées d’Usain Bolt, Brooks Koepka, Kerri Walsh Jennings, Brooke Sweat et The Roots.

Que font-ils? Être de différentes tailles tout en faisant de l’exercice et en buvant de la bière.

Microsoft

Qui est dedans? Katie Sowers, entraîneur adjoint offensif des 49ers de San Francisco.

Que fait-elle? Parlant de ce que c’est important pour elle d’être l’entraîneur adjoint offensif des 49ers de San Francisco. Elle sera, après tout, la première femme à avoir été entraîneure dans le Super Bowl.

Mountain Dew

Qui est dedans? Bryan Cranston et Tracee Ellis Ross.

Que font-ils? Nous n’en avons aucune idée.

Jardinières

Qui est dedans? Wesley Snipes et Matt Walsh.

Que font-ils? Regarder M. Peanut se tuer pour les sauver.

Pepsi

Qui est dedans? Missy Elliott et H.E.R.

Que font-ils? Donner une nouvelle tournure au «Paint It Black» des Rolling Stones.

Pop Tarts

Qui est dedans? Jonathan Van Ness de Queer Eye.

Que fait-il? On dirait une collation.

Pringles

Qui est dedans? Rick et Morty.

Que font-ils? Essayer d’échapper à la publicité Pringles dans laquelle ils sont piégés.

Snickers

Qui est dedans? Luis Guzmán.

Que fait-il? Être aussi confus par le «trou Snickers» que le reste d’entre nous.

Squarespace

Qui est dedans? Winona ryder.

Que fait-elle? Une sorte de riff Fargo.

Marée

Qui est dedans? Charlie Day et Emily Hampshire.

Que font-ils? Tri dans leur propre linge sale.

ImpôtRapide

Qui est dedans? Quelques danseurs très talentueux.

Que font-ils? Danser sur une chanson certes entraînante à propos de faire ses propres impôts.

Walmart

Qui est dedans? Groot, Buzz Lightyear, Legos, le carlin parlant de Men In Black, Alex Winter de Bill & Ted, une version vieillie d’Alex Winter, les extraterrestres de Mars Attacks.

Que font-ils? Faire du shopping chez Walmart, référencer leurs films.

