Voici un aperçu de Doctor Doom dans Marvel Ultimate Alliance 3 DLC

Nintendo a partagé le premier aperçu de l’art du personnage de Doctor Doom dans le contenu téléchargeable à venir pour Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order. Le DLC est intitulé Fantastic Four: Shadow of Doom et sortira ce printemps sur la Nintendo Switch. Nintendo promet de partager plus de détails sur le contenu du DLC à une date ultérieure.

Êtes-vous prêt à empêcher le docteur Doom de libérer le chaos cosmique? MARVEL ULTIMATE ALLIANCE 3: The Black Order DLC Pack 3 – Fantastic Four: Shadow of Doom arrive au printemps 2020, mais jetez un coup d’œil au Docteur Doom lui-même. Gardez un œil sur les nouvelles DLC Pack 3! # MUA3 pic.twitter.com/Of3MYiMS61

– Nintendo of America (@NintendoAmerica) 27 janvier 2020

