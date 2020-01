Voici un aperçu de la statue de buste 3D en édition limitée Mega Man Zero / ZX Legacy Collection

Vous vous demandez toujours quelle édition de Mega Man Zero / ZX Legacy Collection vous voulez saisir pour Switch? Eh bien, cet aperçu pourrait vous orienter vers le pack fantaisie en édition limitée du Japon!

eCapcom a officiellement publié un aperçu vidéo de la statue du buste Zero / ZX 3D – qui sera la pièce maîtresse du bundle en édition limitée. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, la statue présente à la fois les visages de Mega Man Zero et le protagoniste de Mega Man ZX formant les deux moitiés de la figure unique!

【イ ー カ プ コ ン 限定 版】

「ロ ッ ク マ ン ゼ ロ & ゼ ク ス ダ ブ ル ヒ ー ロ ー コ レ ク シ ョ ン LIMITED EDITION」 予 約 受 付 中! 「ゼ ロ / ゼ ク ス ク ロ ス オ ー バ ー 立体 胸像」 と 中山 徹 さ ん 描 き 下 ろ し の 「ア ク リ ル ア ー ト」 が 付 い た 豪華 仕 様! 胸像 の サ ン プ ル を 動画 で チ ェ ッ ク !! https://t.co/CmrKxWsox5 pic.twitter.com/pi9SUQpk4B

– ウ ッ チ ー (ロ ッ ク マ ン 公式) @ ロ ク ゼ ロ & ゼ ク ス ダ ブ コ レ 予 約 受 付 中 (@ROCKMAN_UNITY) 11 janvier 2020

Vous voulez cet incroyable objet de collection pour votre étagère? Vous pouvez toujours obtenir une précommande du pack Édition limitée avec ou sans le jeu sur NintendoSoup Store.

