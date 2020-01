Voici un aperçu des coulisses du film Sonic The Hedgehog

Curieux de connaître le casting derrière le prochain Sonic l’hérisson film? Eh bien, aujourd’hui, c’est votre jour de chance!

Paramount a publié diverses vidéos en coulisses du film, que vous pouvez maintenant consulter ci-dessous. Nous obtenons également des extraits d’entrevues avec Jim Carrey (Dr Robotnik), James Marsden (Sheriff Tom Wachowski) et Ben Schwartz (Sonic) – qui offrent plus de renseignements sur la façon dont les acteurs se sont préparés pour leurs rôles!

Sonic the Hedgehog sera présenté en avant-première le 14 février 2020. Nous ferons un compte rendu à mesure que nous en apprendrons davantage sur le film à l’avenir!

