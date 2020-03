Voici un autre regard sur la façon dont le gameplay de Resident Evil 3 Remake se compare à l’original

Préparez-vous à avoir peur comme vous l’étiez en 1999, mais cette fois en plus haute résolution. Bien que nous ayons déjà comparé l’ancien et le nouveau dans une vidéo côte à côte, une nouvelle vidéo de remake de Resident Evil 3 montre des sections étendues de gameplay par rapport à leurs homologues rétro.

Après le succès du remake de Resident Evil 2, nous avons tous hâte de voir ce qui sera fait avec le prochain jeu de la série. Cette vidéo donne un aperçu de la façon dont la technologie de jeu de 2020 peut rendre le jeu (mais principalement Nemesis) tellement plus gros, plus méchant et plus effrayant.

Comme son prédécesseur, le remake de Resident Evil 3 n’est pas un remake plan par coup du jeu original, mais inclura des changements qui vous garderont sur vos gardes.

Voir les deux jeux présentés consécutivement montre vraiment une partie de la force graphique du remake, comme l’intense échange de tirs avec Nemesis à la fin. Bien que nous sachions maintenant que Nemesis ne sera pas en mesure de pénétrer dans des pièces sûres, son incarnation de remake semble déjà assez terrifiante.

Pour en savoir plus sur le remake à venir, consultez tout ce que nous savons jusqu’à présent sur Resident Evil 3.

