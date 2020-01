Voici un autre RPG de combat de monstres après la couronne de Pokémon

Compte tenu de la taille d’une franchise, il est surprenant que Pokémon n’a pas rencontré de rivaux plus forts au cours des décennies. Bien sûr, nous avons eu des goûts de Digimon va et vient, mais la série de monstres de Game Freak a eu ce genre de niche effectivement lié depuis les années 90 – bien qu’il semble que les choses changent en 2020.

Nous avons déjà vu le titre indépendant Temtem venir à Steam, et ce jeu a été si réussi au lancement que ses serveurs ont eu du mal à répondre à la demande. Nous avons maintenant un autre titre à l’horizon et, comme Temtem, il pourrait arriver au Switch.

Destins proches est décrit par le développeur Skymill Studios comme une “lettre d’amour” au genre RPG aux combats de monstres en monde ouvert et, comme Temtem, porte ses influences sur sa manche. Il ressemble certainement beaucoup à Pokémon et présente des éléments comme les gymnases et les “ types ” de monstres qui sont faibles ou forts contre les autres, mais il fait des choses assez uniques en même temps.

Dans Kindred Fates, le combat se déroule en temps réel, et lorsqu’un de vos monstres (connu sous le nom de Kinfolk) tombe au combat, il meurt plutôt que de s’évanouir. Cependant, vous pouvez les raviver si vous ramassez la flamme bleue qui représente leur âme. Si vous ne parvenez pas à atteindre la flamme avant qu’elle ne s’éteigne, alors ils sont perdus pour de bon et leur nom sera gravé sur un mémorial dans le jeu. Kindred Fates propose également des batailles PvP et des échanges en ligne.

Jusqu’à présent, le jeu a amassé plus de 17 000 $ de son objectif de 50 000 $ avec 29 jours restants. Si le financement atteint 155 000 $, une version Switch sera sécurisée.

.