Voici une colline qui est aussi un âne, avec trou du cul, dans World of Warcraft

Ce n’est pas exactement l’actualité la plus récente ou la plus pertinente et ce n’est certainement pas important ou mérite d’être écrit, mais il y a une colline qui est aussi un âne dans World of Warcraft. Je le répète: il y a une colline qui est aussi un âne dans WoW.

C’est un peu un mystère où se trouve la colline, mais c’est certainement une paire de fesses glacées, le petit d’un dos, et il y a un gouffre profond – vraisemblablement le trou du cul réel – qui va directement dans les profondeurs du gooch. Pourquoi le gooch? Pourquoi pas le gooch? Demandez-vous cela la prochaine fois.

Pourquoi est-ce un endroit wow!?

😅😂😭 pic.twitter.com/6sBbeWlqqO

– Linked (@WarcraftLinked) 1 mars 2020

Selon l’utilisateur de Twitter, l’asshill réside quelque part à Dun Morogh dans WoW Classic et ce n’est pas la première fois que les concepteurs d’environnement de Blizzard sont excités.

Selon une autre affiche, il y a une “bite souple” dans AQ, le raid Ahn’Qiraj, qui est “amusant à traîner”. Il y a aussi cette carte d’Argus, où @WarcraftLinked a encerclé un pont à bouton pour nous:

En plus de ces informations importantes, il y a un autre pénis dans les pierres sur un pont dans la zone de départ des elfes de sang.

Quoi qu’il en soit, vous ne vous sentez pas beaucoup mieux maintenant que vous avez vu la butte glacée? Nous avons tous joué à la démo de Final Fantasy 7 Remake et il n’y a pas grand-chose d’autre, alors pourquoi pas, hein? Pourquoi ne pas écrire sur un âne qui est une colline?

La vie est belle. Je contribue positivement à la société et mon travail est extrêmement important. Sinon pour moi, qui pourrait même appeler un cocu sur Internet? Exactement! Ceci est mon cul et j’en meurs.

Si vous cherchez plus de bite et de cul, voici notre liste des meilleurs jeux de sexe. Baka, arc baka.

