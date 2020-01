Voici une comparaison de Pokemon Mystery Dungeon: Red / Blue Rescue Team contre Rescue Team DX

Je me demande comment fidèle Pokemon Mystery Dungeon: Rescue Team DX sera avec ses versions originales GBA / DS?

Grâce à GameXplain, vous pouvez maintenant consulter une comparaison côte à côte des deux versions exécutées ci-dessous! Du dialogue et de l’esthétique globale, une grande partie du jeu conserve encore son charme nostalgique – malgré un look 3D moderne et magnifique!

Pokemon Mystery Dungeon: Rescue Team DX sera lancé le 6 mars 2020. La démo est également désormais en ligne aux États-Unis – et les joueurs pourront poursuivre leur progression vers le jeu complet plus tard!

