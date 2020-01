Voici votre esprit (er) à propos de Kingdom Hearts III DLC

Cette semaine, l’une des plus grandes sorties n’est pas en fait un jeu, mais plutôt un DLC pour un jeu. Le premier gros DLC sort cette semaine pour Kingdom Hearts 3.

Récemment, nous avons montré à un ami qui n’a aucune connaissance de Kingdom Hearts des séquences et des bandes-annonces de Kingdom Hearts III. Sa réaction a été un mélange de confusion et de rires. Peut-être aussi un peu de regret. Mais c’était amusant de la regarder regarder cette scène avec Woody et Sora.

Il y a BEAUCOUP de trucs qui frappent jeudi. Des nouveaux jeux au DLC, aux ports et plus encore. Ce pourrait être l’un des jeudis les plus chargés que j’ai vus depuis un certain temps. Après des semaines d’horaires pour la plupart vides, nous revenons à trop de jeux vidéo.

Au-delà de ce genre de choses, d’autres jeux sortent aussi. La liste complète est ci-dessous:

Lundi 20 janvier

CaveBugBoy | PCDragonScales 3: Eternal Prophecy Of Darkness | PC1001 Mythes des puzzles de la Grèce antique | PCFind Me: jeu d’horreur | PCFight To The Last | PC

Mardi 21 janvier

Temtem | PCPsilkyo Shooting Stars Alpha | SwitchLumini | PS4Ember | SwitchCaveman Chuck | SwitchDEEEER Simulator: votre jeu de cerf quotidien moyen | PCGreat Utopia | PC, MacCaveman Le jeu | Ligue PCSuper Kickers | PCJumplord | PC

Mercredi 22 janvier

Lumini | Xbox OneFootball, tactiques et gloire | PS4, Xbox One, Switch Dream de Balthazar | PS4, Théâtre VitaWat: Blood Of Winter | PS4Alien Shooter 2 – La légende | PCGame Of Puzzles: Espace | PCLooK INside | PCInglorious Pirate | PCFormula Car Racing Simulator | PC, Mac

Jeudi 23 janvier

Sega Ages Shinobi | SwitchKingdom Hearts III Re Mind (DLC) | PS4EarthNight | PS4Mosaic | PS4, Xbox One, SwitchUtawarerumono: Mask Of Truth | PC Utawarerumono: Masque de tromperie | PCOddworld: la colère de l’étranger | SwitchRugby 20 | Xbox One, PS4, PCSega Ages Fantasy Zone | SwitchWarhammer 40k: Space Wolf | SwitchDreamball | Xbox OneThe Walking Dead: Saints & Sinners | PCSleep Attack | SwitchSinless | Switch198X | SwitchEscape de Tchernobyl | SwitchDual Brain Vol. 2: Réflexe | SwitchPuPaiPo Space Deluxe | SwitchJewel Wars | SwitchAsemblance | SwitchOmoTomO | SwitchSpeedRunners | SwitchClassic Snake Adventures | SwitchGrimm 1865 | PCEmily Archer et la malédiction de Toutankhamon | PCTaniNani | PCLe roi jaune | PC

Vendredi 24 janvier

Remaster Commandos 2 HD | PCLumini | SwitchOrn: La petite forêt | SwitchFoxyLand 2 | SwitchWorlds Of Magic: Conquête planaire | SwitchDominance | PCGhost dans la maison de grange | PCPraetorians – Remaster HD | Réservoirs PCRetro | PC, Mac

Samedi 25 janvier

Chasseurs de tempêtes: îles Tornado | PC

Dimanche 26 janvier

