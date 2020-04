Voici votre premier aperçu de l’ensemble d’extension LEGO Super Mario Monty Mole et Super Mushroom

Hier, il a été annoncé que LEGO lancerait ses tout nouveaux ensembles Super Mario le 1er août. La date de sortie étant désormais verrouillée, l’attention s’est tournée vers le premier lot d’ensembles. Comme vous l’avez peut-être entendu, si vous finissez par précommander le cours de démarrage de 231 pièces pour 59,99 $ / 59,99 € / 49,99 £ directement depuis le site Web LEGO, vous obtiendrez un ensemble d’extension gratuit “Monty Mole & Super Mushroom” . C’est un joli petit bonus et nous avons maintenant quelques photos officielles à partager et une description:

Les fans peuvent profiter de renverser Stone-Eye et de lancer Monty Mole tout en créant de nouveaux défis avec cet ensemble d’extension LEGO Super Mario Monty Mole & Super Mushroom.

Le cours Aventures avec Mario Starter (71360), avec la figurine LEGO Mario, est requis pour jouer avec cet ensemble d’extension.

N’oubliez pas de consulter notre guide de précommande pour plus d’informations sur les autres ensembles. En plus de ces deux, il y a aussi le jeu d’extension Power Slide Slide de Piranha Plant et un jeu d’extension de combat Bowser’s Castle Boss. Ces testaments seront au prix de 29,99 $ / 29,99 € / £ 24,99 et 99,99 $ / 99,99 € / £ 89,99.

