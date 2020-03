Void Bastards pourrait se rendre à Switch, ou indique donc la cote ESRB

Ce n’est pas la première fois qu’une des organisations dédiées à la classification et à la catégorisation des jeux vidéo révèle accidentellement la cours lancement d’un titre avant que son propre distributeur ou développeur ne se prononce. Cette fois, c’est au tour de Bâtards vides, un roguelike et jeu de tir à la première personne qui nous emmènera dans un voyage à travers l’espace. Son gameplay est inspiré de celui de jeux comme BioShock et System Shock 2, et son style cartoon et son humour promettent de ne laisser personne indifférent. Le jeu est sorti en mai 2019 pour PC et Xbox One et, comme nous l’avons signalé, il pourrait tomber très bientôt dans Nintendo Switch. Nous vous montrons une bande-annonce afin que vous puissiez garder un œil sur Void Bastards!

Void Bastards: Atterrira-t-il ou changera-t-il son orbite?

Même si aucune source officielle n’a confirmé sa sortie dans l’hybride de Nintendo, qui est indiqué par le site Web de l’ESRB, donne de grands espoirs qu’il finisse par atterrir dans son catalogue. Si cela est vrai, l’annonce de leur arrivée sur les terres de Nintenderas devrait être faite sous peu. Avant la publication d’un jeu vidéo sur n’importe quelle plateforme, il doit être classé par l’agence en charge dans chaque pays, et il n’est pas rare de voir comment il est enregistré dans la base de données de ces organisations avant d’être annoncé au public. Bien que cela puisse être une erreur, dans la plupart des cas, cela finit par être une petite “fuite” avant l’annonce officielle.

Voir aussi

Dans Bâtards vides il ne suffit pas de tirer comme un fou, il faut utiliser la noix de coco! Utilisez intelligemment vos ressources pour vous frayer un chemin à travers des vaisseaux spatiaux infestés de créatures très dangereuses. Si votre personnage décède, ne vous inquiétez pas; Il sera remplacé par un autre prisonnier réhydraté, et continuez à naviguer! Pourrez-vous vous échapper de la nébuleuse des Sargasses?

