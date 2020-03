Void Bastards sur Nintendo Switch? Il semble que cela se réalisera bientôt

Vous rêvez de jouer à Void Bastards, mais vous n’avez pas de Xbox One ni de PC? Nous avons une bonne nouvelle pour vous: il semble que vous pourrez bientôt l’acheter sur plus de plateformes. Pour être plus précis, il semble qu’il soit en route vers Nintendo Switch.

Ce qui se passe, c’est qu’un record est récemment apparu sur le site officiel de l’ESRB, une organisation qui classe les jeux vidéo à vendre aux États-Unis et dans le reste de l’Amérique. Là, il est mentionné que Void Bastards sera disponible sur PlayStation 4 et Nintendo Switch à un moment donné.

Malheureusement, le registre ne fait plus rapport sur cette éventuelle version. Nous ne savons donc pas quand nous pouvons nous attendre à le voir sur le marché ou connaître sa divulgation. Cela dit, il a été classé par l’ESRB, il semble que cela ne tarde pas à en savoir plus.

Il est important de noter que, pour le moment, il n’y a pas d’annonce officielle sur Void Bastards sur Switch et PlayStation 4. Donc, bien qu’il semble que sa révélation soit imminente, nous vous recommandons de prendre cela avec un grain de santé. Après tout, il est toujours possible que ce soit une erreur.

Et vous, aimeriez-vous voir Void Bastards sur Switch et PS4? Dites-le nous dans les commentaires.

Void Bastards est disponible pour Xbox One et PC. Vous pouvez en savoir plus sur ce lancement en cliquant ici.

