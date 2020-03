Void Terrarium arrivera dans l’Ouest l’été prochain

Malgré trébucher sur certains nid de poule De temps en temps, il y a peu d’occasions où nous avons vu Nippon Ichi nous éblouir par ses propositions particulières, la preuve en est l’exceptionnelle La princesse menteuse et le prince aveugle. À cette occasion, NIS America a annoncé que Void Terrarium, également connu sous le nom de “void tRrLM ();”, partira dans les pays occidentaux pour Nintendo Switch et PlayStation 4 dans un été de plus en plus proche.

Void Terranium visitera l’Occident au cours de l’été

Dans «void tRrLM ();» notre rôle est contrôler un robot qui veut aider Toriko, le dernier survivant de la race humaine. Est-il possible de survivre dans un monde cruel contaminé par des “champignons”? La traduction littérale de ce mot est “champignon”, ce qui signifie qu’ils ont peut-être été inspirés en quelque sorte par les “Ophiocordyceps unilateralis” … Oui, nous parlons du célèbre champignon parasite des fourmis. Cependant, loin d’avoir une apocalypse zombie, nous avons observé dans les fragments de gameplay qui circulent sur YouTube, qu’il y a une concentration remarquable de machines du côté ennemi, ce qui nous fait assez douter du déclenchement de toute cette situation. Quoi qu’il en soit, le protagoniste semble être infecté et La vidéo implique qu’il mourra à moins que nous ayons un remède à temps.

Void Terrarium a marché sur le sol japonais le 23 janvier de cette année et lors de cette rencontre il n’a pas été mal accueilli par les critiques, obtenant 31 points sur 40 possibles à Famitsu. Au fait, si vous avez envie de l’essayer, nous vous disons que vous pouvez mettre le gant sur une démo japonaise via le Nintendo eShop. Nous avons déjà mis l’accent sur ce roguelike, car visuellement elle est belle et si elle est bien prise, elle pourrait donner beaucoup d’elle-même. Enfin et surtout, nous devons parler de quelque chose qui plaira à plus d’un: édition limitée que vous pouvez réserver dès maintenant dans le Boutique en ligne NIS America. Pour 59,99 $ Il comprend le jeu au format physique, une affiche, un CD avec la bande sonore, un porte-clés, un jeu d’épingles et un «Status Apparatus» (un détail que nous imaginons avoir à voir avec les expressions du robot). Allez-vous faire avec cette édition?

Source: communiqué de presse

