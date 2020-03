Void Terrarium arrivera en Europe le 10 juillet

Ceux qui nous aiment seront fascinés par leur bande-annonce en avant-première, Vous vous poserez fréquemment une question: quand le Void Terrarium sera-t-il mis en vente en Occident? Heureusement, NIS America a finalement répondu à cette question, nous laissant un total de 3 dates. «Void tRrLM ();» sortira aux USA le 14 juillet 17 en Océanie et le 10 en Europe. Mieux encore, à côté de la date de sortie, nous avons une bande-annonce qui prend son temps pour présenter un peu l’histoire du robot de donjon de Nippon Ichi.

Void Terrarium explorera l’Ouest en juillet

Comme le petit robot le commente, il a fait quelque chose de très mal: l’extinction de la race humaine est de leur faute. Il ne parvient pas à expliquer la cause du problème, mais laisse échapper qu’il est seul depuis des années, jusqu’à ce que sa «vie» change après avoir rencontré un survivant. La survie de la fille Toriko dépend de ses engrenages, sera-t-elle en mesure de guérir avant que la mort arrache son nouvel ami? Plus nous en savons sur le jeu, plus nous voulons l’essayer. On pourrait s’attendre à une fin heureuse dans ce genre d’histoire, du bâton “ils trouvent plus de gens dans un bunker et la race humaine est sauvée grâce au remède”, mais il y a déjà eu des cas où ce développeur nous a surpris avec le fin de certaines de ses œuvres. Que pensez-vous qu’il va se passer?

Source: communiqué de presse de NIS America

