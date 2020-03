Voilà à quel point la tradition des donjons de Minecraft sera attrayante et complète

Minecraft Dungeons revisitera de nombreux éléments du titre original de Mojang, mais offrira une expérience radicalement différente. Le nouveau jeu concerne un robot d’exploration de donjon donc, comme les autres jeux du genre, il donnera de l’importance à l’histoire et aux traditions.

Les fans ont encore des doutes sur le fond narratif que les donjons de Minecraft auront. Mojang a donc décidé de révéler les détails à ce sujet à travers une vidéo spéciale axée sur les traditions du jeu.

Les donjons de Minecraft auront une tradition attrayante

Selon la société, Minecraft Dungeons élargira les connaissances de la franchise. David Nisshagen, producteur du jeu, a déclaré qu’il est toujours difficile de créer du contenu narratif, d’autant plus que Minecraft a grandi avec divers types de jeux et de produits.

L’équipe de développement a pris les détails du jeu original et les a amenés à Minecraft Dungeons, mais a travaillé pour que tout s’intègre bien dans le propre univers du robot de donjon. Dès le début, il a été décidé que les Illagers seraient les antagonistes.

Plus tard, un méchant central connu sous le nom d’Arch-Illager a été considéré, qui jouera un rôle fondamental dans la narration et le développement du jeu. Son histoire sera liée aux pouvoirs mystérieux de l’Orbe de domination.

Il était à l’origine un Illager ordinaire, mais qui ne convenait pas à la vie de son groupe. C’est alors qu’il a trouvé l’Orbe de domination lors d’une expédition et a acquis beaucoup de pouvoir. Voici la bande-annonce:

L’intention des développeurs est que Minecraft Dungeons respecte l’essence de la franchise et toute la communauté qui jouit du titre original. En même temps, ils cherchent à offrir une perspective différente sur la série qui laisse les joueurs satisfaits.

Minecraft: Dungeons est en développement pour PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One et PC. Visitez ce lien pour voir plus de nouvelles qui s’y rapportent.

