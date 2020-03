Voilà à quel point l’animation de Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge sera violente

Il reste très peu avant le début du film d’animation de Mortal Kombat physiquement et numériquement et qu’aucun fan de la franchise ne devrait manquer s’il veut savoir comment est né le tournoi légendaire. Il y a ceux qui pensent que le simple fait d’animer serait moins violent ou inciterait davantage le public; cependant, nous vous informons que ce n’est pas le cas, puisque Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge promet de capturer les combats violents et les scènes explicites de la série.

Dans une nouvelle avancée qui a publié le compte officiel de Mortal Kombat, vous pouvez voir ce que les fans peuvent attendre de ce travail en termes d’intrigue et de fidélité des combats. Nous disons cela parce que la bande-annonce se concentre sur les raisons pour lesquelles l’animation a été classée pour un public d’âge légal, parmi lesquels se distinguent la violence et la grossièreté explicites.

La bande-annonce vous permet de jeter un œil à la rivalité entre les clans Shirai Ryu et Lin Kuei, auxquels appartiennent Scorpion (Hanzo Hasashi) et Sub-Zero (Bi-Han). À une occasion, le clan Lin Kuei a tendu un piège à Hanzo et sa femme a été tuée, ce qui a déclenché la fureur de ce personnage et tué plusieurs membres de ce clan. C’est là que les affrontements brutaux commencent. Cependant, Hanzo a perdu contre Sub-Zero, qui l’a tué.

Une fois dans le Netherrealm, il rencontre Quan Chi, qui le ressuscite et l’invite à se battre dans le tournoi qui invoquera des humains et des monstres et finalement le convaincra en lui disant que Sub-Zero sera présent. L’histoire entre ces 2 combattants devrait être l’élément principal du récit, compte tenu du fait que Scorpion’s Revenge est le sous-titre du film.

En plus des mouvements explicites et des fatalités, dans la bande-annonce, vous vous rendez compte qu’il y aura aussi de l’impolitesse, vous pouvez donc vous attendre à ce qu’il n’y ait aucun type de censure et qu’il capture l’essence des personnages.

