Voilà à quel point le multijoueur Devil May Cry 3 pour Switch sera frénétique

Il y a quelques jours, Capcom a confirmé que la troisième nouvelle fonctionnalité qui atteindra la version de Devil May Cry 3 pour Nintendo Switch sera un mode multijoueur coopératif pour Bloody Palace. Les joueurs devaient imaginer à quoi cela ressemblerait, puisque Capcom n’a pas accompagné l’annonce d’une vidéo, mais la bonne chose est que nous savons déjà comment cela fonctionnera, car il y a déjà un nouveau gameplay.

Récemment, Capcom a organisé une émission spéciale pour montrer le composant multijoueur coopératif du mode Bloody Palace, qui n’atteindra que Nintendo Switch. Dans la vidéo, vous pouvez voir les 2 youtubers jouer DevilNeverCry et Millz, tandis que Hideaki Itsuno et Matt Walker, membres de l’équipe de développement, répondent aux questions sur le processus créatif et la franchise en général.

Comme vous pouvez le voir dans le gameplay, vous pouvez accéder au mode coopératif de Bloody Palace à partir du menu principal et pour ce faire, vous aurez besoin de 2 fichiers de sauvegarde, un pour Dante et un pour Vergil. Quelque chose que vous remarquerez au début, c’est que les 2 joueurs partageront l’écran de combat, donc la caméra se déplacera en fonction du mouvement des personnages, même si l’un arrête le temps, l’autre sera affecté.

Cependant, dans les combats contre les boss, vous pouvez voir que chaque joueur aura son propre écran, car le principal sera divisé horizontalement en 2, afin d’ajuster la concentration vers chaque personnage avec l’ennemi.

Nous ne vous en disons pas plus et nous ferions mieux de vous laisser avec la vidéo ci-dessous.

Maintenant que vous avez vu ce mode en action, dites-nous, avez-vous aimé l’implémentation de cette fonctionnalité? Avez-vous toujours voulu cet ajout? Dites-le nous dans les commentaires.

Comme nous l’avons mentionné, cet ajout n’est pas publié et exclut Nintendo Switch. Matt Walker en a parlé récemment et si vous voulez en savoir plus, nous vous invitons à consulter ce lien. En plus du multijoueur, avec la version Nintendo Switch, le changement instantané des armes et des styles fera également ses débuts dans le jeu.

Devil May Cry 3: Special Edition pour Nintendo Switch sera mis en vente le 20 février prochain. Vous pouvez trouver plus de nouvelles sur cette franchise Capcom si vous consultez cette page.

