Voilà à quoi ressemble la bande originale officielle de Zelda: Link’s Awakening

Les modes de consommation des jeux vidéo varient selon les pays et au Japon, en plus des jeux eux-mêmes, les fans aiment acquérir des bandes sonores officielles et cela est une constante depuis de nombreuses années. Par conséquent, les compilations avec les thèmes des jeux vidéo ont la même importance et, évidemment, en ce qui concerne les chansons d’une prestation importante, comme The Legend of Zelda, l’attente est grande, comme pour les prochains débuts de l’ensemble avec les thèmes de Zelda: Link’s Awakening.

Un reportage de NintendoLife a révélé l’ensemble avec la bande originale officielle de The Legend of Zelda. Link’s Awakening, dont le remake a fait ses débuts l’an dernier sur Nintendo Switch, obtient de bonnes notes. Ce package, car il s’agit d’une édition spéciale, comprend non seulement tous les thèmes de la version console hybride, mais également les chansons originales de la livraison Game Boy qui ont captivé les fans il y a plus de 2 décennies. Chaque livraison se compose de 2 albums, un total de 205 thèmes, et les couvertures présentent l’art officiel qui explique le passage du temps et la rencontre des deux propositions en 2019.

En outre, les détails n’attendent pas et chaque disque a une impression de la carte, à la fois de la version originale de The Legend of Zelda. Link’s Awakening, comme le remake de Switch.

L’ensemble avec la bande originale officielle de The Legend of Zelda. Link’s Awakening ne sera en vente au Japon via Amazon Japan et Play Asia que pour 50 USD, mais il est possible de les importer au Mexique, au moins dans le cas du deuxième magasin, où le coût est de 917 MXN $ et sa date de lancement. Il est prévu pour le 23 mars.

La légende de Zelda. Link’s Awakening est disponible sur Nintendo Switch et dans ce lien, vous trouverez toutes les informations connexes, ainsi que notre critique écrite.

