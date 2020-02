Voilà à quoi ressemble la nouvelle ligne de jouets Halo Infinite

L’arrivée de Halo Infinite cette année a ravi les fans du Master Chief. Le nouveau jeu 343 Industries ne sera pas la seule surprise que les joueurs recevront, car plusieurs gammes de jouets seront également préparées sur le titre.

Récemment, nous avons pu voir un aperçu des nouveaux ensembles Mega Construx et des lanceurs NERF. Maintenant, alors que New York Toy Fair 2020 a commencé, nous pouvons regarder de plus près les autres objets de collection incroyables qui sont en route.

Comme vous pouvez le voir ci-dessous, la prochaine collection comprendra des figurines et des jouets de toutes sortes, y compris des casques pour le cosplay ou tout simplement pour donner une touche spéciale à votre pièce. De plus, il y aura plusieurs chiffres de 3,75, 6,5 et 12 pouces, des véhicules et même quelques armes.

Les fans sont satisfaits de cette gamme de jouets, car ils sont en quelque sorte un aperçu possible des conceptions que nous verrons dans Halo Infinite. Nous ne vous en disons pas plus et nous laissons les images ci-dessous:

Découvrez la nouvelle gamme de jouets Halo Infinite

Pour l’instant, il n’y a pas beaucoup de détails sur ces objets de collection, donc nous ne connaissons pas leur prix et leur date de sortie. La plupart d’entre eux sont en cours d’approbation, on estime donc qu’il faudra un certain temps pour atteindre les étagères.

Nous avons récemment appris que la Xbox dynamisera les sports électroniques Halo Infinite comme jamais auparavant dans la série. D’autre part, 343 Industries fait de son mieux pour rendre le jeu moderne, mais cherche en même temps à respecter les racines de la franchise.

Halo Infinite devrait faire ses débuts plus tard cette année sur Xbox Series X, Xbox One et PC. Vous trouverez ici toutes les informations le concernant.

