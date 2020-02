Voilà à quoi ressemble le bureau rénové d’Insomniac Games

Le studio désormais exclusif Sony Interactive Entertainment Insomniac Games a été fondé en 1994, il y a près de 25 ans. La plupart du temps, le développeur a travaillé dans les mêmes bureaux, mais cela a changé récemment, et après un remodelage incroyable, le lieu de travail du studio Sony Interactive Entertainment est plus beau que jamais.

Selon le directeur de la communauté, l’étude travaille dans ces bureaux depuis plus de 15 ans. Pour cette raison, le lieu a été adapté aux conditions de l’étude à l’époque. Cependant, l’équipe s’est agrandie, donc le lieu a dû être reconditionné. En fait, c’est à cet endroit qu’ils ont travaillé sur des titres reconnus de la société, comme plusieurs épisodes de Ratchet et Clank, ainsi que dans Resistance: Fall of Man. Vous pouvez même voir comment l’équipement utilisé réalise la technologie de la première décennie du millénaire.

Le studio a profité de l’occasion pour rénover leur maison, en particulier le 5ème étage de l’immeuble et, pour laisser les fans témoins de la transformation, le développeur a partagé une vidéo montrant l’avant et après la transformation. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, l’endroit dispose désormais de plus d’espace grâce à une meilleure répartition des meubles, qui se marient très bien avec le style le plus moderne qu’ils lui ont donné.

Nous ne vous en disons pas plus et nous ferions mieux de vous laisser le résultat.

Maintenant que vous l’avez vu, dites-nous, que pensez-vous de l’espace de travail Insomniac Games? Est-ce l’un de vos studios préférés? Partagez vos réponses dans les commentaires.

Au milieu de l’année dernière, l’achat du studio par Sony a été annoncé, il fait donc maintenant partie de la gamme de développeurs internes de l’entreprise après une transaction de plusieurs millions de dollars. C’est le nouveau bureau où les nouveaux titres pour PlayStation seront développés; En fait, un nouveau projet est déjà en développement. Pour suivre de près l’actualité d’Insomniac Games, nous vous invitons à consulter cette page.

