Voilà à quoi ressemblera la menace des clones dans Pokémon GO et vous pouvez les attraper

Niantic préparait le retour de Mewtwo Battleship à Pokémon GO, mais à cette occasion, il n’apparaîtrait pas seul, mais apporterait également avec lui le Pokémon clone, dont beaucoup se souviendront de leur apparition dans le premier film de la série: Mewtwo contre-attaque. Jusqu’à présent, nous ne savions pas à quoi ressembleraient ces créatures, mais aujourd’hui une vidéo a été publiée qui montre à quel point elles seront impressionnantes et annonce leur arrivée dans le jeu.

Comme nous vous l’avons dit il y a quelques jours, Pokémon célèbre que la série aura bientôt 24 ans et une partie de ces célébrations arrivera à Pokémon GO, car il a été annoncé que les entraîneurs auront la possibilité de capturer à nouveau ce légendaire Pokémon, mais la nouveauté de ce L’occasion est qu’il apportera également ses créations, les Pokémon Clones qu’il a reproduits à partir du Pokémon des dresseurs dans la bande 1999 Mewtwo Strikes Back, après avoir vu qu’elles sont plus fortes que les originaux.

Bien qu’ils aient été confirmés pour Pokémon GO, Niantic n’avait pas révélé leur apparence. Jusqu’à aujourd’hui que ces Pokémon se trouvent déjà dans le titre mobile, le développeur a partagé une vidéo qui montre les différences qu’ils auront par rapport aux originaux.

Comment distinguer un Pokémon clone d’un Pokémon normal?

Avant, vous devez savoir que ces variantes ne seront disponibles que pour 4 espèces: Pikachu, Venusaur, Charizard et Blastoise, le premier Pokémon de la génération I.Comme dans le film, ces Pokémon auront des taches sombres sur leur peau qui les distingueront facilement de créatures normales Un autre détail qui vous aidera à les identifier est qu’ils ne seront disponibles que dans les raids, à en juger par la vidéo que Niantic a partagée.

Si vous voulez attraper ces Pokémon uniques, vous devez savoir que, avec Mewtwo Battleship, ils ne seront disponibles que pour une durée limitée, et vous pouvez les attraper à partir d’aujourd’hui, le 25 février et jusqu’au 2 mars. Gardez à l’esprit que les dernières évolutions de Squirtle, Charmander et Bulbasaur apparaîtront dans des raids 4 étoiles, tandis que Pikachu peut être pris en mode photographie.

Ci-dessous, vous pouvez consulter la vidéo de présentation.

