Voilà comment Illumination a convaincu Miyamoto de faire un autre film sur Mario

Cela fait plus de deux décennies que nous avons vu Mario pour la dernière fois sur grand écran. Cependant, en 2022, ce plombier retournera dans les théâtres, mais cette fois il sera animé. Les responsables de cette production sont Illumination, un studio qui fait partie d’Universal Studios, en collaboration avec le producteur de Despicable Me, Chris Meledandri. Nintendo supervise le processus et Shigeru Miyamoto est fortement impliqué.

Lors d’une interview avec Famitsu, Miyamoto a révélé le moment où la décision finale de faire un autre film de Mario Bros. est devenue une réalité, ce c’est arrivé quand il a rencontré Meledandri et Miyamoto ont parlé du passé raté du plombier au cinéma.

«Je ne savais pas quel genre d’angle il voulait dire, mais je n’oublierai jamais quand il m’a dit pourquoi il avait échoué auparavant. C’est à ce moment que j’ai pensé: «Je pense que je peux faire confiance à ce type». C’était juste au moment où je considérais les films, alors nous avons décidé de faire l’animation pour nous quand il a dit: «Que dites-vous? Faisons quelque chose ensemble. Il a fallu beaucoup de temps pour que les choses se rejoignent, mais nous avons finalement trouvé notre chemin. »

Sans aucun doute, Si Miyamoto peut pleinement compter sur l’illumination, alors nous n’avons pas grand-chose à craindre. Il ne nous reste plus qu’à attendre 2022 pour juger de nos propres yeux si cette adaptation est aussi bonne que le souhaite Miyamoto.

Le film Mario Bros. n’est pas la seule collaboration entre Nintendo et Universal, car un parc d’attractions est en construction, et ici nous révélons plus d’informations sur les groupes interactifs de Super Nintendo World. De même, à l’origine, le Great N ne voulait pas de Mario dans Smash.

Via: Nintendo Everything

