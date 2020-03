Voilà comment inhospitalier et fantastique sera le monde des OUTRIDERS

OUTRIDERS est confirmé comme l’un des premiers titres transgénérationnels qui arriveront sur PlayStation 5 et Xbox Series X cette année. Bien que nous puissions déjà jeter un coup d’œil à la prémisse du titre, certains détails nécessitent plus de temps pour les connaître. Parmi eux se trouve l’art, une partie qui sera fondamentale, car, étant une nouvelle franchise, il y avait un excellent travail derrière et pour donner plus de lumière dessus, récemment Square Enix a révélé quelques vidéos.

Comme vous pouvez le constater, l’univers des OUTRIDERS n’est pas conventionnel, car les événements du titre se produiront sur une autre planète. Ceci, associé au fait qu’il s’agit d’une nouvelle propriété intellectuelle, a représenté un travail intéressant pour l’équipe artistique. Trouver la combinaison exacte du monde du jeu représentait une expérience récursive, car l’équipe a dû repenser plusieurs fois la direction qu’elle prendrait, comme l’ont expliqué les artistes Bartosz Bieluszko, directeur artistique du jeu, et Krzysztof Dolas, directeur artistique technique.

Cet élément avait également une relation très pertinente avec le récit, selon Szymon Barchan, concepteur narratif principal, car il devait le faire tourner avec chaque détail de l’histoire qui entoure l’univers d’OUTRIDERS.

Ces concepts ont réussi à prendre vie dans les différents environnements d’Enoch, la planète où le titre aura lieu. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous, cet endroit a des biomes différents et, bien que beaucoup semblent inhabités, il existe des régions où il y aura des établissements humains et bien d’autres qui seront inhospitalières. De plus, vous pouvez voir différents types d’énergie qui joueront sans aucun doute un rôle important dans le gameplay.

Qu’est-ce que les OUTRIDERS?

Au cas où vous auriez raté la révélation d’OUTRIDERS et ne savez rien du titre, nous vous disons que c’est un jeu de tir qui proposera une proposition dont beaucoup se souviendront de Destiny et Anthem dans une affaire de système de jeu. Le développement est en charge de People Can Fly et la distribution sera à la charge de Square Enix.

L’histoire sera intéressante, car elle racontera les efforts d’un groupe de survivants qui ont dû voyager sur une autre planète, mais ont trouvé l’anomalie, une substance qui les a transformés et qui, à cause d’elle, ont été induites dans un rêve cryogénique. Au réveil, ils ont rencontré un monde corrompu, mais le contact avec la substance les avait également transformés et ils étaient désormais en mesure de faire face à la menace.

Ce titre Square Enix comportera également une importante section de personnalisation et des éléments RPG. Si vous souhaitez voir un autre aperçu du jeu, nous vous invitons à consulter ce lien.

OUTRIDERS arrivera sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X et PC. Vous pouvez trouver plus d’informations sur lui si vous consultez son dossier.

