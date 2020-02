Voir Hideki Kamiya participer à ce sketch amusant

Mega64 est un groupe Internet dédié à la réalisation de petites vidéos de comédie sur l’industrie du jeu vidéo. Certains sont de simples croquis d’un jeu, mais à certaines occasions, ils ont réussi à collaborer avec de grands développeurs de médias, tels que Hironobu Sakaguchi, Shigeru Miyamoto, Hideo Kojima et Hideki Kamiya rejoint maintenant cette liste.

L’esprit créatif de jeux comme Resident Evil 2, The Wonderful 101, Bayonetta et bien d’autres titres, se caractérise par le blocage des gens sur Twitter, une blague qui est venue si loin qu’elle est une récompense dans le kickstarter de la remasterisation de The Wonderful 101. Donc Mega64 a pris cette prémisse et a créé la vidéo la plus drôle que vous verrez aujourd’hui.

Comme vous pouvez le voir, Kamiya démontre ses talents d’acteur et de comédien, et reçoit un peu de son propre médicament à la fin. Sur des sujets connexes, Platinum Games fera une annonce importante le 27 février. De même, cette entreprise souhaite reprendre le travail chez Scalebound.

Via: Mega64

