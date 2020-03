Voir Tom Brady dans un maillot de Tampa Bay à New Madden 20 Vidéo

La superstar de la NFL, Tom Brady, a été repêchée par les New England Patriots en 2000, et il a joué 20 saisons avec cette seule équipe. Cela change pour la prochaine saison de la NFL, car Brady a quitté les Patriots et devrait signer avec les Buccaneers de Tampa Bay pour 30 millions de dollars par an.

L’accord n’a pas encore été officiellement conclu, mais les gens d’EA Sports ont publié une maquette vidéo montrant Brady dans un maillot de Bucs à Madden NFL 20. Pour les fans des Patriots, c’est une vidéo discordante à regarder – et pas seulement parce que la vidéo s’arrête pendant ce qui semble trop long sur les dents de Brady. Si l’accord est conclu, nous pouvons nous attendre à voir le vrai Brady dans un maillot Bucs avant trop longtemps, mais pour l’instant, cela devra faire.

Dans son impressionnante carrière au Temple de la renommée, Brady a remporté 219 matchs en saison régulière, en plus de 30 victoires en séries éliminatoires. Il a remporté six anneaux du Super Bowl et il a été nommé MVP de la NFL à trois reprises.

Brady était sur la couverture de Madden NFL 18, un an après que son ancien coéquipier des Patriots Rob Gronkowski (qui héberge maintenant WrestelMania 36) a honoré la couverture de Madden NFL 17.

Dans d’autres nouvelles sur les jeux vidéo NFL, EA Sports obtient un concurrent pour la première fois depuis longtemps. Rival 2K Sports a récemment annoncé avoir conclu un accord avec la ligue sportive professionnelle pour créer des jeux NFL sans simulation. EA Sports continuera à créer ses jeux basés sur la simulation dans la NFL, et 2K Sports interviendra avec d’autres titres non spécifiés, à compter de l’année civile 2021.

