Voir tout ce que Capcom Humble Bundle a pour PC

L’une des meilleures façons d’obtenir des jeux à un bon prix et de soutenir une œuvre de bienfaisance est via le Humble Bundle et maintenant que certains joueurs passeront plus de temps à la maison en raison de l’urgence du coronavirus, ce ne serait pas une mauvaise idée de donner à votre package récent qui propose cette fois de très bons jeux Capcom.

Cette semaine, Humble Bundle a dévoilé son nouveau lot de jeux de charité, le Humble Capcom Mega Bundle pour Steam et Windows, qui aidera des organisations comme Direct Relief, qui s’adresse aux populations en situation d’extrême pauvreté ou d’urgence, et Child’s Play , qui fait don de jeux vidéo et de jouets pour les hôpitaux pour enfants afin d’offrir aux plus petits un moment de plaisir.

Mega Man et Resident Evil se joignent à la cause

Cela dit, il est temps de savoir ce que le Humble Capcom Mega Bundle a à offrir et de commencer si vous donnez 1 USD ou plus, vous aurez immédiatement STRIDER, Mega Man Legacy Collection, le premier épisode de Resident Evil: Revelations 2 et une clé qui déverrouille tout les récompenses dans le remake de Resident Evil 2.

Maintenant, dans le cas où vous donnez le montant moyen, qui est actuellement de 10,93 USD, vous recevrez les jeux et le contenu que nous avons déjà mentionnés et cela sera ajouté Contenu verrouillé Mega Man X Legacy Collection, Contenu verrouillé Resident Evil 0 HD REMASTER, Resident Evil Revelations, Resident Evil: coupons Révélations 2 et 2 avec 50% de réduction pour acheter Resident Evil 2 Remake et Devil May Cry 5.

Enfin, si vous courez déjà et que vous avez envie de plus de jeux, si vous donnez 20 $ USD ou plus, vous aurez tous les jeux dans les 2 sections mentionnées et votre expérience de jeu Capcom pure comprendra également Mega Man 11, Street Fighter 30th Anniversary Collection, Dragon’s Dogma: Dark Arisen, Devil May Cry 4 Special Edition, Contenu verrouillé Resident Evil HD REMASTER et Dead Rising 4.

