Vos disques Rainbow Six Siege PS4 / Xbox One fonctionneront sur PS5 et Xbox Series X

Rainbow Six Siege est le premier jeu à confirmer la compatibilité avant disque sur PS5 et Xbox Series X.

Rainbow Six Siege a été l’un des premiers jeux de service en direct à offrir un support pour PS5 et Xbox Series X.

Après avoir précédemment confirmé que les joueurs pourront se rejoindre à travers les générations de consoles, Ubisoft a maintenant précisé que même les versions de disques peuvent être proposées. Le directeur créatif de Siege, Leroy Athanassoff, a confirmé que vos disques de siège PS4 et Xbox One existants fonctionneront sur PS5 et Xbox Series X. Lorsque vous le ferez, vous pourrez télécharger et jouer au jeu sur les nouvelles consoles.

“La seule chose que nous communiquons en ce moment est le fait que nous soutenons le jumelage entre les générations”, a déclaré Athanassoff.

«Par exemple, les joueurs PS5 peuvent jouer avec les joueurs PS4 et les joueurs Xbox Series X peuvent jouer avec les joueurs Xbox One. Le jeu sera rétrocompatible, ce qui signifie que vous pouvez prendre votre disque de Rainbow Six Siege sur PS4 et le mettre dans votre PS5, ou prendre votre disque Xbox One et le mettre dans votre Xbox Series X. »

Le directeur de la création n’a pas précisé si la version de Siege sur les nouvelles consoles sera améliorée d’une manière ou d’une autre, ou simplement le jeu actuel de la génération actuelle jouable grâce à une compatibilité ascendante. Il semble que ces décisions n’aient pas encore été prises.

“Ce que nous savons avec certitude, c’est que nous ne voulons pas briser notre communauté, diviser notre communauté, et nous ne voulons pas vous faire acheter un autre Rainbow Six Siege au prix fort”, a-t-il ajouté.

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

C’est une excellente nouvelle pour les joueurs investis dans Siege, car cela signifie que leurs achats iront de l’avant lorsqu’ils décideront de passer à la prochaine génération, à condition que ce soit dans la même famille de consoles. Ce n’est pas non plus particulièrement surprenant, étant donné que la PS5 et la Xbox Series X se lancent toutes les deux au cours de la cinquième année du jeu, avec une autre année déjà confirmée.

Pour en savoir plus sur PS5 et Xbox Series X, consultez nos grandes pages pour leurs spécifications, les cibles de sortie, les jeux et plus encore.