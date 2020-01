vos heureux dirigeants avec votre accueil dans Switch

Lorsque Daybreak Game Company et Dimensional Ink Games ont annoncé que DC Universe Online atteindrait Nintendo Switch Le bonheur a envahi tous les fans de cette franchise. Et est-ce que pouvoir profiter de l’univers DC avec tous ses héros et méchants dans l’hybride de Kyoto n’était pas, ni n’est-ce pas, une question banale. Cela fait un moment depuis son lancement, en août dernier, et nous avons une réponse des responsables du degré de satisfaction de leur accueil. Continuez à lire!

Près d’une décennie s’est écoulée depuis le lancement initial de DC Universe. Un MMO qui a commencé à la dernière génération mais qui s’est adapté à l’époque et qui a même gagné en visibilité grâce à son récent portage pour Nintendo Switch. Preuve en est les propos récents que Jack Emmert, producteur exécutif du titre, a partagé dans une récente interview à l’occasion de la création d’un studio dédié exclusivement à ce jeu (Dimensional Ink Games)

J’ai l’impression que le jeu était pratiquement fait pour l’hybride! Et c’est super d’entendre la communauté crier à l’unisson: c’est super d’avoir enfin un vrai MMO sur Nintendo Switch.

Bien qu’Emmert ne veuille révéler aucun type de données, concernant ses ventes, lors de l’entretien, il a affirmé être très content de l’accueil du titre tant par la communauté des joueurs que par la presse spécialisée. En ce qui concerne Nintendo Switch, les résultats ont clairement montré que, pour eux, ce sera une plateforme à prendre en compte pour les futurs titres …

C’est une plateforme fantastique qui atteint un public unique. Bien que Dimensional Ink Games ne puisse toujours pas en dire long sur son prochain projet, il sera intéressant de voir s’il arrivera également sur Nintendo Switch.

Que pensez-vous des déclarations de Jack Emmert? Avez-vous pu essayer DC Universe Online? Nous espérons, comme toujours, vos commentaires au-delà des forums.

