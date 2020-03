Votez pour choisir l’image de l’intérieur de la pochette

GUST et Koei Tecmo travaillent côte à côte pour créer le RPG Fée Queue aller en vente ensuite 25 juin 2020Bien qu’il ait été retardé au début, nous sommes plus que convaincus que ce temps supplémentaire a été pour améliorer chacun de ses aspects. Ainsi, de nombreux joueurs peuvent vouloir obtenir une copie du titre au format physique, que ce soit pour Nintendo Switch ou PS4, et maintenant, Koch Media, a lancé un vote via le réseau social Twitter afin que les utilisateurs puissent choisir ce conception qu’ils veulent être inclus à l’intérieur des couvertures.

La couverture d’un jeu est l’une des parties les plus importantes pour les collectionneurs, et un aspect auquel on prête souvent attention est l’image placée à l’intérieur. Ainsi, concernant le RPG Fairy Tail qui sera mis en vente l’été prochain 2020, Koch Media, la société en charge de la distribution du jeu en Espagne, a lancé un vote via Twitter afin que les joueurs puissent voter entre 3 designs complètement différent, de sorte que le grand public est celui qui décide de ce qui sera vu une fois que nous ouvrirons le couvercle, que ce soit sur Nintendo Switch ou Playstation 4. Nous vous laissons ci-dessous les trois Tweets auxquels vous pouvez donner Retweet pour donner votre avis , mais rappelez-vous, le vote se termine le 31 mars à midi, alors ne le laissez pas jusqu’au dernier moment si vous voulez que votre dessin préféré soit inclus à l’intérieur de chacune des couvertures de Fairy Tail qui sera distribué sur tout notre territoire!

