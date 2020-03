Votre commande Amazon ou Best Buy sera-t-elle retardée? – HITC

Atlus

Certains fans craignent qu’Amazon ou Best Buy ne retarde leur commande de Persona 5 Royal.

La PlayStation 4 a déjà reçu une fantastique «exclusivité» ce mois-ci avec le sans pitié Nioh 2, mais les choses devraient encore s’améliorer avec le troisième jeu PS4 le mieux noté de tous les temps sur Metacritic, Persona 5 Royal, qui arrivera le 31 mars. Cependant, grâce à ce qui s’est passé avec Animal Crossing New Horizons, certains fans craignent qu’Amazon ou Best Buy ne retarde leur commande en raison de la pandémie actuelle.

Surnommé l’un des meilleurs jeux jamais créés, sans parler des exclusivités PS4, Persona 5 Royal est une expérience incroyable qui vous fera joyeusement jouer à travers le cinquième opus sans aucune plainte. Il a un nouveau waifu Phantom Thief pour vous courtiser, et il y a beaucoup d’autres différences et changements pour en faire une expérience valable de 100 heures pour les nouveaux arrivants et les fans de retour.

Cependant, si vous avez précommandé une copie physique auprès d’Amazon ou de Best Buy, devez-vous vous attendre à ce que votre commande soit retardée?

Amazon ou Best Buy retarderont-ils votre commande Persona 5 Royal?

Il est possible que votre commande Persona 5 Royal sur Amazon ou Best Buy soit retardée.

En effet, Amazon a dû retarder les commandes d’Animal Crossing New Horizons jusqu’au 24 mars, il est donc compréhensible que les fans de Persona 5 Royal redoutent la même chose.

Quant à savoir pourquoi votre commande pourrait être retardée, c’est parce qu’Amazon priorise la nourriture et les fournitures médicales tout en interrompant la livraison d’autres biens de consommation.

En fin de compte, ils accordent la priorité à la livraison d’articles essentiels et ils ont également suspendu les expéditions de produits non essentiels vers ses entrepôts.

Cela signifie que vous n’obtiendrez certainement pas de copie physique de Persona 5 Royal le 31 mars si vous la précommandez sur Amazon maintenant ou dans les jours suivants.

En attendant, si vous l’avez précommandé avant la pandémie de coronavirus, il est toujours possible que votre commande soit retardée.

Afin que vous sachiez si l’arrivée de votre copie Persona 5 Royal a été repoussée ou non, vous souhaiterez continuer à vérifier votre courrier électronique ainsi que l’état de votre commande.

Quant à Best Buy, il n’y avait nulle part autant d’histoires de retard pour Animal Crossing New Horizons. Néanmoins, en ce qui concerne Persona 5 Royal, vous souhaiterez continuer à vérifier votre statut de livraison et votre e-mail.

Si votre livraison est retardée, vous pourrez l’annuler afin d’acheter la PS4 en exclusivité sur la boutique PSN. Cela étant dit, ce serait toujours décevant car les copies physiques sont agréables et l’édition de lancement est livrée avec un superbe Steelbook.

Cependant, avec la façon dont les choses sont, le moins que quiconque devrait s’inquiéter est de savoir s’il a un étui de jeu sympa à mettre sur son étagère.

Dans d’autres nouvelles, la première version de DOOM Eternal: pouvez-vous lire des copies numériques tôt sur PS4, Xbox One et PC?