votre présentation serait juste au coin de la rue

Informations officielles sur le Playstation 5 il nous est parvenu au compte-gouttes. Sony a partagé les spécifications finales de son matériel en mars, tandis qu’avril a été utilisé pour présenter le DualSense, la nouvelle commande qui accompagnera la console. Malgré ce qui précède, nous avons encore besoin de connaître sa conception, son prix et son catalogue de jeux de lancement, caractéristiques qui marquent généralement l’avenir de toute plate-forme de jeux vidéo.

Mai pourrait être le mois clé pour la PlayStation 5 et la Xbox Series X

Bien que l’entreprise poursuive sa stratégie de confidentialité, il semble que le grand événement de présentation soit plus proche que beaucoup ne le pensent. Daniel Ahmad, analyste renommé et initié de l’industrie, a révélé que les plans de nombreuses entreprises ont changé en raison de la pandémie de coronavirus et l’annulation conséquente de l’E3 2020. Sony, bien sûr, a été l’un des plus touchés par la situation, ils ont donc dû ajuster leur calendrier pour présenter la PS5.

Avec l’E3 annulé, une grande partie des révélations / annonces prévues ont été retirées de cette seule semaine. Certains sont maintenant beaucoup plus tôt, d’autres beaucoup plus tard. Certains encore pendant l’E3 semaine ofc. La première véritable vitrine console / jeux de nouvelle génération est beaucoup plus ancienne également. – Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 19 avril 2020

Ahmad pense que ceux du Japon présenteront la console avant la semaine qui donnerait lieu à l’E3 2020, c’est-à-dire en mai ou dans les premiers jours de juin. Cependant, l’initié ajoute que Sony ne sera pas le seul à suivre le même calendrier, car Microsoft J’aurais également programmé un événement numérique lié à la Xbox Series X. Si le rapport se réalise, alors c’est quelques semaines pour les conférences clés des deux consoles.

Non seulement ils révéleront plus de détails sur leur matériel, mais ils commenceraient également à signaler les jeux de lancement. Attention, la confirmation du prix est susceptible de se produire lors d’un événement ultérieur. Ahmad n’est pas le seul à avoir des informations similaires, car le portail Video Games Chronicle garantit que, selon des sources proches des plans de Sony, l’entreprise destiné à présenter la PlayStation 5 en mai. Cependant, ils ne savent pas si la situation des coronavirus les a forcés à reporter la date.

Les médias susmentionnés conviennent également que Microsoft organisera un événement en mai sur la Xbox Series X, et un autre au cours de la semaine de l’extinction de l’E3 2020. D’après la réputation des deux sources, tout indique que May deviendra le champ de bataille pour les consoles de nouvelle génération. Nous n’excluons pas que les dates continuent de bouger, car le coronavirus est celui qui a le dernier mot en ce moment.

