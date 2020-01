Vous affronterez tous ces dangers dans le nouveau DLC Dead Cells

Motion Twin, développeur de Dead Cells, s’est engagé dans ses projets et à lever des fonds pour financer sa progression. Dans le cadre de ces plans, le développeur a annoncé qu’elle arriverait au jeu The Bad Seed, un DLC avec de nouveaux niveaux et défis pour les utilisateurs qui souhaitent le soutenir et aujourd’hui nous avons enfin pu jeter un œil aux dangers qui apparaîtront lorsqu’ils seront disponibles, en quelques jours.

À travers une vidéo, Motion Twin a révélé que la date de sortie du premier DLC payant pour Dead Cells, The Bad Seed, c’est le 11 février, donc les fans de jeux n’auront pas à attendre trop longtemps pour entrer dans de nouveaux environnements hostiles. La vidéo sert également à voir quel type d’ennemis fera ses débuts dans ce DLC.

“Explorez un Arboretum relaxant, traversez un marais dangereux et affrontez un nouveau boss dans ce nouveau contenu de début de jeu conçu pour étendre l’univers Dead Cells et ajouter une variété de jeux pour les personnes qui souhaitent soutenir le développement du titre”, a-t-il déclaré. lire la description du DLC.

Ces nouveaux emplacements ajouteront une faction de champignons qui, bien qu’ils soient pacifiques, attaquera le protagoniste, une bande de 3 hommes-grenouilles mutants, un puissant insecte en forme de cerveau et beaucoup de créatures suceuses de sang.

On ne vous en dit pas plus et mieux on vous laisse avec l’avance, dans laquelle vous voyez des armes qui n’ont pas été découvertes.

Maintenant que vous avez jeté un coup d’œil, dites-nous, que pensez-vous de ce qui se trouve devant le titre? Achèterez-vous ce DLC? Êtes-vous satisfait du travail constant de Motion Twin? Partagez votre opinion dans les commentaires.

En plus de cela, vous devez savoir que le titre a un DLC gratuit qui enrichit l’expérience de base. Heureusement pour l’étude, votre projet a rencontré un vif succès et a généré de nombreuses ventes. Si depuis son lancement vous en êtes devenu fan, alors vous serez peut-être intéressé de savoir qu’une édition est même sortie en format physique.

Dead Cells est disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC et appareils mobiles. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à cet indé si vous visitez cette page.

Restez informé avec nous, dans LEVEL UP.

Source

.