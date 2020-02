Vous allez adorer ce croisement DOOM Eternal and Animal Crossing: New Horizons

Le 20 mars prochain sera sans aucun doute une journée spéciale pour les joueurs, puisque 2 des titres les plus attendus de l’année seront enfin sortis. Nous nous référons à Animal Crossing: New Horizons et DOOM Eternal.

Les fans ont été frappés que les deux titres débutent le même jour, en particulier en raison des différences évidentes entre les sagas. Animal Crossing: New Horizons offre un gameplay calme, idéal pour se détendre. De son côté, DOOM Eternal sera plein de sang et d’action.

Un crossover inattendu mais incroyable

Le contraste entre les sorties a attiré l’attention d’un artiste, qui a travaillé pour rendre un hommage et un croisement incroyables entre Animal Crossing: New Horizons et DOOM Eternal. Inxanity a mélangé les deux jeux et leur a donné une tournure inattendue.

L’artiste a partagé une vidéo où l’on voit une partie de son travail. La bande-annonce laisse un peu perplexe, car au début, nous voyons comment Tom Nook livre sa boutique au meurtrier DOOM Slayer, qui est prêt à passer un moment de repos sur son Animal Crossing Island.

D’un autre côté, nous voyons comment Isabelle, également connue sous le nom de Canela, a décidé de quitter sa vie tranquille pour aller chasser les démons dans le style de DOOM. On ne vous en dit pas plus et on vous laisse la vidéo ci-dessous:

La communauté a démontré son soutien et a félicité Inxanity pour son travail, car elle a très bien saisi l’essence des titres. De plus, les joueurs ont vu le crossover comme une célébration avant la prochaine arrivée des titres qui, bien qu’ils contrastent, pourraient être de très bons compléments.

Animal Crossing: New Horizons fera ses débuts exclusivement sur Nintendo Switch. DOOM Eternal arrivera sur PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One et PC. Dans les liens respectifs, vous trouverez plus d’informations sur les titres.

