Vous allez pouvoir regarder la United States Women’s Soccer League sur Twitch

Twitch a évolué à pas de géant ces dernières années. À tel point qu’elle a cessé d’être une plateforme de streaming pour les joueurs vidéo, pour devenir un lieu de diffusion de sports professionnels. Grâce à cela, vous pourrez bientôt voir la ligue de football féminine des États-Unis sur Twitch.

Par une déclaration, Twitch a annoncé qu’avec CBS, elle avait conclu un accord avec la National Women’s Soccer League (NWSL) pour avoir ses droits de diffusion. Selon le communiqué, CBS Sports diffusera 87 matchs de la saison NWSL chacun sur CBS, CBS SPorts et CBS All Acess.

Mais qu’en est-il de Twitch? 24 jeux sélectionnés seront diffusés sur la plateforme de streaming Amazon au cours de la saison régulière 2020 NWSL aux États-Unis. Cela dit, dans le reste du monde, vous pouvez voir les 1080 matchs de la saison régulière, les séries éliminatoires et la finale du championnat de cette plate-forme.

«Ce nouvel accord sur les droits des médias est un moment décisif pour le football féminin aux États-Unis et dans le monde et c’est la première fois que les matchs de la NWSL seront disponibles pour un public aussi large. (…) Nous sommes impatients de s’associe à Twitch pour mettre en valeur les étoiles les plus brillantes du sport. Ces partenariats continueront d’amplifier la NWSL et ses équipes sur la scène nationale et internationale “, a déclaré Lisa Baird, commissaire de la NWSL.

Il est à noter que la NWSL a annoncé qu’elle collaborait avec Twitch pour créer du contenu supplémentaire lié à la ligue. Ainsi, les fans pourront également profiter d’une programmation originale liée à ce tournoi.

Si vous êtes intéressé à regarder la NWSL sur Twitch, vous devez savoir que la saison 2020 commencera le samedi 18 avril à 12h00, heure de Mexico. La rencontre inaugurale de la saison sera le match entre OL Reign et Washington Spirit à Audi Field à Washington D.C.

Suivez ce lien pour voir plus de nouvelles liées à Twitch.

.