Vous allez vouloir ce livre d’art et collection d’affiches de Final Fantasy 7 Remake

Square Enix a annoncé qu’il allait créer un recueil à couverture rigide et une collection d’affiches à relier à la sortie du remake de Final Fantasy 7.

Le premier – intitulé Final Fantasy 7 Remake: World Preview – est un livre d’art à couverture rigide de 128 pages qui comprend de nombreuses informations sur l’univers du prochain jeu. Le texte de présentation de la boutique officielle Square Enix le décrit peut-être le mieux:

“Ce volume World Preview offre aux nouveaux joueurs et aux fans de longue date des informations essentielles sur les personnages, les paramètres, le gameplay, etc., ainsi que des commentaires d’introduction du producteur Yoshinori Kitase et du réalisateur Tetsuya Nomura.”

À part quelques pochettes (qui ne sont même pas définitives), nous n’avons aucune idée de ce à quoi ressemblera ce livre pour l’instant. Cependant, Square Enix promet que ce sera «une introduction pleine de couleurs et richement illustrée au monde de Final Fantasy 7 Remake». Cela semble tout simplement magnifique, merci!

Le Final Fantasy 7 Remake: World Preview sortira le 8 septembre pour 24,99 $. Il est disponible à la commande dès maintenant sur Amazon US et sur la boutique Square Enix. Une version numérique sera également publiée pour 16,99 $ sur Kindle.

En plus de cela, Square Enix a également révélé qu’une collection d’affiches Final Fantasy 7 sera disponible à partir du 17 novembre. Plutôt que de se concentrer uniquement sur le remake à venir, ce livre présentera une compilation de 22 «impressions d’art en grand format et en couleur» qui s’inspirent du monde entier de Final Fantasy 7.

Cela signifie que vous verrez des images de Final Fantasy 7, Advent Children, Dirge of Cerberus (lol), Crisis Core et Final Fantasy 7 Remake. Selon le site Web de Square Enix, les affiches seront de 11 “x 14”.

De même, la collection d’affiches Final Fantasy 7 est disponible à la commande dès maintenant sur Amazon US et le Square Enix Store pour 24,99 $.

Attendez assez longtemps pour les deux, alors, mais en fonction de la vitesse à laquelle les objets de collection de Final Fantasy se vendent généralement, vous voudrez peut-être sécuriser le vôtre dès que possible. Au moins, cela vous donnera quelque chose à espérer après avoir terminé tout le nouveau contenu de Final Fantasy 7 Remake.

N’oubliez pas que pour des cadeaux et offres encore plus cool, vous pouvez toujours visiter Jelly Deals. Pour le moment, vous pourrez trouver le meilleur prix pour une précommande Final Fantasy 7, notre tour d’horizon du meilleur merch Animal Crossing et tout ce que vous devez savoir avant une précommande PS5.