Vous assisterez à un mariage fantastique dans le nouveau DLC de l’histoire de Borderlands 3

Borderlands 3 continue de recevoir du nouveau contenu grâce à des mises à jour qui se traduisent par des améliorations et des ajouts sous la forme d’événements gratuits, mais aussi par le biais de DLC payants qui prolongent l’histoire, tels que Moxxi. Eh bien, si vous êtes de ceux qui ont demandé plus de contenu comme celui-ci, préparez-vous, aujourd’hui Gearbox a annoncé que le deuxième DLC historique est en route.

Dans le cadre de PAX East 2020, le développeur en charge de la franchise a annoncé le DLC Armes, amour et tentacules: le mariage de Wainwright et Hammerlock, qui donnera plus de contenu par rapport à la campagne et sera bientôt disponible à partir du 26 mars.

Dans ce DLC, comme vous pouvez le voir par le titre, vous pouvez assister au mariage de Wainwright et Hammerlock, mais ce qu’il ne dit pas, c’est qu’il aura lieu à Xylourgos, donc vous pouvez visiter cette planète gelée hostile où vivent les limaces des mutants terrestres, loups et occultistes qui évoqueront le travail mythique de HP Lovecraft et qui représenteront un nouveau défi pour les cameramen, qui devront s’en occuper pour ne pas compromettre la fin heureuse des 2 personnages qui se marieront. Gaige sera invité au mariage, l’ancien moteur de recherche de caméra, qui sera chargé d’organiser la cérémonie avec Deathtrap, pour que vous puissiez le revoir.

Si vous achetez ce DLC, vous devez savoir que vous pouvez en profiter sans avoir terminé l’histoire du jeu, car il aura la possibilité d’aller directement à Xylourgos. Les récompenses que ce DLC offrira à ceux qui le termineront seront adaptées au niveau de leur personnage. Parmi ces récompenses, on retrouve des équipements légendaires, des modèles, des ornements intérieurs interactifs, etc.

Pour le moment, on ne sait pas combien coûtera ce DLC, mais compte tenu du fait que le passé, axé sur Moxxi et dans une opération intéressante, est au prix de 14,99 USD, il est donc très probable qu’il en coûte le même. Nous vous rappelons que si vous avez le Season Pass, vous n’avez pas à payer plus, car il est inclus, ainsi que les 2 DLC restants et quelques ajouts supplémentaires.

De plus, 2K Games et Gearbox ont annoncé que le nouveau mode de difficulté Mayhem 2.0 (Chaos 2.0) est prévu pour avril de cette année et avec lui, des modificateurs améliorés, plus de butin et une mise à jour axée sur la scène après la fin de la campagne. Ce mois-ci, l’événement Revenge of the Cartels sera également ajouté, avec lequel vous pourrez obtenir des récompenses uniques. Enfin, en mai, une mise à jour gratuite arrivera avec laquelle un nouvel événement Takedown apparaîtra ainsi que de nouveaux ennemis, équipements et éléments cosmétiques.

Quelque chose que les fans de Steam voulaient savoir, c’est la date de lancement de cette plateforme, et la bonne nouvelle pour eux est arrivée aujourd’hui, car le développeur a finalement annoncé quand les caméras arriveront dans ce magasin, après 1 an d’exclusivité avec Epig Boutique de jeux

Borderlands 3 est disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC (via Epic Games Store). Vous pouvez en savoir plus sur lui en consultant son dossier ou en consultant notre revue écrite.

