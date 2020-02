Vous avez déjà commencé la pré-inscription pour la version mobile de Dead by Daylight

Le secteur des jeux mobiles est suffisamment lucratif pour être ignoré et certaines entreprises cherchent à s’y aventurer après avoir fait de même sur les consoles et les PC. En ce sens, Behavior Digital va enfin céder la place à iOS et Android avec une version de Dead by Daylight et la meilleure chose pour les fans de sa proposition de terreur et de survie, c’est que la pré-inscription est déjà ouverte et que le jeu débutera bientôt.

Les développeurs de Dead by Daylight ont annoncé que la version mobile est plus proche que jamais et le plan est si sérieux que la pré-inscription est désormais disponible pour tous les utilisateurs iOS et Android qui souhaitent mettre la main sur cette livraison qui, a déclaré Soit dit en passant, il sera optimisé pour fournir la même expérience de console et de PC, même s’il aura quelques adaptations pour répondre aux besoins des appareils.

Cela dit, l’équipe responsable de Dead by Daylight Mobile a présenté les objectifs d’inscription qui, s’ils sont atteints, accorderont une série de récompenses aux utilisateurs qui seront à leur disposition le jour du lancement. De plus, l’occasion a été saisie d’annoncer que la fenêtre de lancement de cette livraison est prévue pour le printemps de cette année.

Configuration requise pour l’appareil

Dead by Daylight Mobile ne sera disponible que sur les appareils iOS et Android égaux ou supérieurs aux modèles et systèmes d’exploitation suivants:

iOS: 11 ou supérieur

iPhone SE, 6S ou supérieur

Android v7.0 (Nougat OS) ou supérieur

Samsung Galaxy S7 ou supérieur

Survivez au tueur en série

Au cas où vous ne le sauriez pas, la proposition Dead by Daylight tourne autour du cliché des films d’horreur occidentaux dans lesquels il y a un tueur en série. Cela signifie qu’il y aura un certain nombre de joueurs qui auront le rôle de survivants. L’objectif est d’éviter le meurtrier par la furtivité et une certaine stratégie pour allumer un certain nombre de générateurs qui assurent l’ouverture de la porte principale, mais si cela n’est pas fait correctement, du bruit sera généré et la position sera dénoncée.

Dead by Daylight est disponible sur PS4, Xbox One, Switch et PC. Dans ce lien, vous trouverez plus d’informations sur ce titre de terreur et de survie.

