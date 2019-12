Vous avez un commutateur Nintendo pour Noël? Faites ces choses d'abord – Guide

Vous vous êtes donc procuré une jolie nouvelle Nintendo Switch pour Noël et vous ne savez même pas comment commencer à l'installer? Vous êtes arrivé au bon endroit!

Dans ce guide, nous allons détailler toutes les choses que vous devez faire en premier pour vous aider à vous installer. Cela inclut la configuration d'un tas de nouveaux comptes, la définition des paramètres appropriés et la saisie de tous les accessoires essentiels pour tirer le meilleur parti de votre nouveau Switch ou Switch Lite brillant.

Sur cette page:

Créer un profil utilisateurCréer (et lier) votre compte NintendoAcheté le Switch / Switch Lite pour un enfant? Ensuite, configurez le contrôle parentalObtenez des jeux! Obtenez Nintendo Switch Online pour jouer à Splatoon 2, Mario Kart 8 Deluxe et plus en ligneAugmentez votre espace de stockage avec une carte micro SDAccessorisez!

Créer un profil utilisateur

Vous devriez être invité à le faire dès que vous allumez votre Switch pour la première fois, mais nous inclurons tout de même les étapes ci-dessous:

Sélectionnez une icône – il peut s'agir d'un Mii ou de votre personnage Nintendo préféré. Ne paniquez pas, vous pouvez changer tout cela plus tard.

Sélectionnez la couleur d'arrière-plan.

Entrez votre surnom – cela peut être n'importe quoi et vous pouvez le changer plus tard.

Connectez-vous à votre compte Nintendo pour le lier au Switch, ou suivez nos instructions ci-dessous si vous n'avez pas encore de compte Nintendo.

Configurer (et lier) votre compte Nintendo

Tout d'abord, créons un compte Nintendo, qui vous permettra d'acheter de jolis jeux numériques sur votre nouveau Switch et d'obtenir de brillantes récompenses pour cela!

Vous pouvez le faire sur le commutateur lui-même, et nous avons respecté les instructions ci-dessous:

Démarrez l'eShop en appuyant sur 'A' sur l'icône de sac orange dans le menu principal de votre Switch.

Sélectionnez le «profil utilisateur» auquel vous souhaitez associer votre compte Nintendo.

Cliquez sur «Créer un compte».

Cliquez sur «Envoyer les instructions de création de compte par e-mail».

Remplissez votre adresse e-mail.

Maintenant, ouvrez l'e-mail que vous devriez avoir reçu sur votre ordinateur portable / téléphone / tablette.

Suivez le lien dans l'e-mail et cliquez sur «Un compte pour moi» (à moins que vous n'en créiez en fait un pour un enfant).

Remplissez vos informations personnelles et cliquez sur «Soumettre».

Vous devriez recevoir un code à cinq chiffres que vous êtes invité à remplir sur votre Switch. Si vous avez suivi correctement les instructions jusqu'à l'étape quatre auparavant, votre commutateur devrait demander le code. Remplissez-le et appuyez sur «OK».

Sélectionnez la fréquence à laquelle vous souhaitez saisir votre mot de passe et vous êtes prêt à partir! Vous pouvez désormais acheter des jeux sur l'eShop Nintendo Switch.

Vous avez acheté le Switch / Switch Lite pour un enfant? Ensuite, configurez le contrôle parental

Si vous avez acheté une Nintendo Switch ou Switch Lite pour un jeune enfant, vous pouvez configurer des contrôles parentaux pour les protéger du contenu adulte et limiter la durée de lecture de Switch.

Il existe deux options différentes: vous pouvez restreindre des fonctionnalités spécifiques sur la console elle-même ou contrôler leur Switch directement à partir de votre appareil intelligent à l'aide de l'application Contrôle parental Nintendo Switch. Cela vous permet de définir des limites de temps de jeu et de restreindre les fonctionnalités, et vous recevrez des notifications d'activité pour vous aider à suivre leur horaire de jeu. Voici comment le configurer par étapes:

Choisissez «Paramètres système» sur l'écran d'accueil.

Faites défiler jusqu'à «Contrôle parental»

Choisissez entre «Utiliser votre appareil intelligent» ou «Utiliser cette console»

Sélectionnez le niveau de restriction. Vous pouvez soit choisir un paramètre déjà défini, comme adolescent, pré-adolescent ou enfant, soit configurer un paramètre entièrement personnalisé.

Pour ces derniers, vous pouvez restreindre les logiciels en fonction de l'âge, de la capacité de votre enfant à publier sur des comptes de réseaux sociaux et de sa capacité à communiquer avec les autres.

Si vous préférez utiliser l'application, téléchargez-la depuis l'App Store ou Google Play (elle s'appelle “ Contrôle parental Nintendo Switch '', recherchez-la donc).

Démarrez-le et connectez-vous à votre compte Nintendo.

Vous recevrez un code d'enregistrement, que vous devrez maintenant remplir sur votre Switch. Répétez les étapes 1 à 3 ci-dessus et remplissez-le lorsque vous y êtes invité.

Maintenant, utilisez simplement l'application pour définir le contrôle parental. Vous pouvez définir une limite de lecture quotidienne, utiliser des paramètres prédéfinis ou des paramètres personnalisés pour les restrictions et surveiller leur activité à l'aide de l'application.

Obtenez des jeux!

Si vous avez un interrupteur pour Noël, il y a de fortes chances que vous ayez un jeu ou deux avec lui – soit dans la boîte, soit comme un bon supplément du Père Noël. Si le jeu est physique, vous pouvez le faire apparaître directement dans le système via un rabat pratique en haut à droite du système (avec l'étiquette face à vous lorsque vous tenez le système comme d'habitude).

Comment utiliser un code de téléchargement numérique sur le Nintendo Switch eShop

Si vous avez un code pour un jeu numérique, rendez-vous sur l'eShop et utilisez-le pour le télécharger.

Voici ce processus par étapes:

Sélectionnez le «Nintendo eShop» dans le menu d'accueil (il ressemble à un sac à provisions orange) pour lancer l'eShop.

Sélectionnez le compte auquel vous souhaitez lier le jeu.

Appuyez sur "Utiliser le code" en bas à gauche de l'écran.

Remplissez le code du jeu, qui doit être composé de 16 caractères.

Appuyez sur «Confirmer».

C'est ça! Votre jeu est utilisé et vous devriez pouvoir le télécharger immédiatement.

Même si votre jeu est physique, il peut nécessiter un téléchargement de données supplémentaires. Cela pourrait être une simple mise à jour, qui pourrait ajouter du nouveau contenu gratuit au jeu ou corriger des bogues, ou cela pourrait être dû au fait que toutes les données du jeu ne tiennent pas sur la cartouche. C'est le cas pour une poignée de jeux de haut niveau comme CONDAMNER, NBA 2K19, et La Noire.

Comment acheter des jeux sur l'eShop Nintendo Switch

Maintenant, si vous n'avez pas de jeux pour votre tout nouveau Switch, allons en acheter quelques-uns dans l'eShop, hein? Voici les étapes:

Démarrez le Switch eShop et sélectionnez un profil utilisateur auquel un compte Nintendo est lié. Si vous ne disposez pas actuellement d'un compte Nintendo, suivez nos étapes ci-dessus dans la section “ Configurer (et lier) votre compte Nintendo '' pour en créer un.

Trouvez un jeu qui vous plaît et sélectionnez-le en appuyant sur «A».

Vous pouvez trouver des jeux de différentes manières en consultant les différentes sections de l'eShop. «Récentes versions» est une liste chronologique des jeux les plus récents, «Découvrir» vous aide à trouver les meilleurs jeux que l'eShop a à offrir, «Offres actuelles» est une liste de tous les jeux en vente et «Graphiques» est les jeux les plus vendus actuellement. Vous pouvez également rechercher un jeu spécifique en utilisant la fonction «Rechercher» en haut à gauche.

Une fois sur la page du jeu, appuyez sur «Procéder à l'achat» et choisissez votre méthode préférée. Vous pouvez utiliser une 'Nintendo eShop Card', utiliser votre carte de crédit ou payer via PayPal.

Maintenant, sélectionnez le montant que vous souhaitez conserver sur votre compte eShop. Vous pouvez ajouter uniquement le montant requis, ou en ajouter un peu plus si vous prévoyez d'acheter quelques éléments.

Confirmez les prochaines invites pour finaliser votre achat.

Vous pouvez uniquement acheter des jeux sur l'eShop qui correspond à votre région de compte, mais il est parfaitement possible de configurer des comptes fictifs et de récupérer des jeux d'Amérique du Nord et du Japon – suivez ce guide pour savoir comment.

De nombreux jeux gratuits ou gratuits sont disponibles sur le Switch eShop si vous manquez d'argent après Noël. Voici une sélection pour vous aider à démarrer:

Si vous recherchez des recommandations de jeux, vous pouvez consulter nos listes Switch Essentials avec les meilleurs jeux Switch dans plusieurs genres ci-dessous:

Obtenez Nintendo Switch Online pour jouer à Splatoon 2, Mario Kart 8 Deluxe et bien plus en ligne

Nintendo Switch Online est le service d'abonnement pour Nintendo Switch dont vous avez besoin pour jouer à des jeux multijoueurs en ligne, profiter d'offres exclusives et accéder à une sélection de jeux NES et Super NES. Les jeux gratuits NE nécessitent PAS un abonnement Nintendo Switch Online, mais vous en aurez besoin si vous prévoyez de jouer à des jeux comme Mario Kart 8 Deluxe ou Splatoon 2 Sur internet.

La configuration de Nintendo Switch Online est étonnamment simple. Rendez-vous simplement sur l'eShop et faites défiler jusqu'à “ Nintendo Switch Online '' sur la gauche. Ici, vous pouvez soit commencer l'essai gratuit de sept jours ou mettre en place un plan d'adhésion.

Vous pouvez soit créer un abonnement individuel, pour un seul utilisateur, soit un abonnement familial, si vous avez deux propriétaires de Nintendo Switch ou plus dans votre foyer – ce dernier vous permet d'obtenir un compte Switch Online pour très peu d'argent. Vous pouvez payer mensuellement, trimestriellement ou annuellement pour une adhésion individuelle ou annuelle pour une adhésion familiale.

Pour en savoir plus, consultez notre FAQ Nintendo Switch Online. Pour obtenir des instructions étape par étape sur la façon de configurer un abonnement familial en ligne Nintendo Switch, consultez notre guide.

Augmentez votre espace de stockage avec une carte micro SD

S'il y a un domaine dans lequel le commutateur est défaillant, c'est dans son espace de stockage interne. Les 32 Go qui l'accompagnent – environ 25 Go qui sont réellement accessibles par l'utilisateur – se rempliront rapidement de mises à jour, de jeux et de DLC.

C'est donc une bonne idée de vous procurer une carte micro SD. Ceux-ci viennent dans une variété de tailles différentes, jusqu'à 1 To, bien que cela vous coûtera un joli sou. Heureusement, il existe des options très abordables autour de la marque de 200 Go, qui seront plus que suffisantes pour stocker tout un tas de jeux.

Consultez notre guide pour les meilleures offres de cartes micro SD Nintendo Switch.

Accessoirisez!

La Nintendo Switch est un petit appareil très astucieux, capable de trois méthodes de jeu différentes et la possibilité de jouer où vous voulez, quand vous voulez, comme vous voulez. En tant que tel, il est absolument mûr pour la personnalisation. Si vous avez opté pour le Switch Lite portable uniquement, il existe encore de nombreux accessoires disponibles pour vous aider à tirer le meilleur parti du charmant petit système.

Que vous souhaitiez un contrôleur Pro plus confortable à utiliser tout en étant posé sur le canapé, un bel étui pour le garder sans rayures dans votre sac, une astucieuse carte micro SD pour augmenter votre espace de stockage, un contrôleur Joy-Con avec un D-pad intégré ou un Mario Kart Pro Mini ou Deluxe Racing Wheel pour rendre ces courses encore plus intenses, nous avons les meilleures recommandations dans notre immense guide d'accessoires.

Pour plus d'informations sur les jeux, les accessoires et les différences entre Switch et Switch Lite, vous pouvez consulter notre guide des parents sur les consoles Switch ou découvrir quels jeux ne fonctionnent pas sur Switch Lite.

. (tagsToTranslate) Nintendo Switch (t) Fonctions (t) Guides