Vous décidez du Pokémon de la Journée communautaire

Coach, la journée communautaire qui se tiendra en février s’annonce comme la plus spéciale. Et, comme nouveauté plus importante, pour la première fois ce sera vous qui choisirez le Pokémon en vedette de l’événement. Comment? Faites attention, car nous le détaillons dans les lignes suivantes.

L’annonce du #PokemonGOCommunityDay de février est ici et le Pokémon en vedette est …

Vous le choisissez! 😮🤩

Entraîneurs, il est temps de voter!

Plus d’informations: https://t.co/u0jU1Cip7t pic.twitter.com/9fcE4EY3cX

– Pokémon GO Espagne (@PokemonGOespana) 22 janvier 2020

Selon les informations partagées sur le blog Pokémon GO, vous devrez connaître trois dates: le processus commencera par un vote le samedi 1 du mois prochain, entre 0:00 et 23:59 (heure locale) et Le gagnant se réunira deux jours plus tard, lundi 3. Finalement, La journée communautaire elle-même aura lieu le samedi 22 et le bonus exceptionnel sera le triple Star Powders par capture. Les heures locales de célébration de l’événement seront entre 11h00 et 14h00 si vous êtes dans l’hémisphère nord et 15h00 à 18h00 si vous êtes dans l’hémisphère sud.

Et comment votez-vous? Eh bien, pendant la journée qui lui est réservée (nous vous le rappelons, le 1er février), les votes seront comptés par le nombre total de tâches de recherche sur le terrain complété par des entraîneurs du monde entier. Pour atteindre votre objectif, vous devez visiter différents Poképaradas et, dans ceux où une mission liée à votre candidat préféré est disponible, attraper 20 créatures, qui vous permettra d’obtenir 200 Star Powders et de voter pour celle que vous avez choisie. Vous pouvez effectuer autant de tâches que vous souhaitez donner de votes.

Pour simplifier un peu les choses, seulement vous pouvez choisir le point culminant de la journée de la communauté parmi quatre Pokémon:

Vulpix: le Vulpix découvert à l’origine dans la région de Kanto apparaîtra sauvage et dans les œufs. Le Vulpix d’Alola apparaîtra dans les enquêtes et les raids sur le terrain. Faites évoluer un Vulpix ou un Vulpix d’Alola en Ninetales ou Ninetales of Alola pour obtenir l’attaque chargée Meteorobola. Ninetales apprendra une météorite de type feu, Alola Ninetales apprendra une météorite semblable à la glace: des attaques Castform auparavant exclusives. Le variocolor Vulpix découvert à l’origine dans la région de Kanto sera disponible pour la première fois dans Pokémon GO.Machop: un Machop évolue à Machamp pour obtenir l’attaque exclusive Vendetta. Cette attaque chargée de sinistre donnera à Machamp une bonne défense pour faire face à des Pokémon de type Psychic et Ghost qui pourraient autrement lui causer des problèmes.Rhyhorn: un Rhyhorn évolue dans Rhyperior pour obtenir l’attaque exclusive Romperrocas. Connue pour être le mouvement phare de Rhyperior, cette attaque chargée de roches sera un atout puissant pour le répertoire de Rhyperior. Vous pouvez également trouver Rhyhorn variocolor pour la première fois dans Pokémon GO.Dratini: Dratini évolue dans Dragonite pour charger l’attaque Force brute. Cette puissante attaque de type combat est un ajout récent à Pokémon GO et pourrait être une option stratégique pour Dragonite. Par exemple, cela pourrait aider Dragonite contre d’autres Pokémon de type Ice et Rock qui ont généralement un avantage sur lui. Brute Force pourrait également aider Dragonite à faire face aux Pokémon de type Acier, qui sont faibles des attaques de type Combat.

Qu’en penses-tu? Aimez-vous cette nouveauté pour rendre la Journée communautaire plus participative? Pourquoi Pokémon votera-t-il? Avez-vous remarqué que nous sommes très nerveux?

