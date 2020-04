Vous manquez le football La mascotte Pumas vous invite à relever le défi dans FIFA 20

Le football est le sport le plus populaire au monde et cela signifie que des millions de fans souffrent de la suspension des ligues professionnelles, localement ou internationalement, en raison du coronavirus. On ne sait pas encore ce qui se passera avec la saison 2019-2020, cependant, ces jours de quarantaine se prêtent à relever le défi et c’est là qu’un simulateur comme FIFA 20 entre en scène. Cela dit, si vous aimez et détestez les Pumas de l’UNAM, votre animal de compagnie a une invitation pour vous.

À travers une publication dans le compte officiel Pumas, Goyo, la mascotte de l’équipe universitaire, a invité les joueurs de FIFA 20 à relever le défi sur PS4 et Xbox One pour passer un moment amusant au milieu des jours de fermeture. Selon ce que dit Goyo, les jeux auront lieu de 19h00 à 20h00, heure de Mexico, sur PS4, tandis que de 20h00 à 21h00, le tour sera réservé aux utilisateurs de Xbox One.

Ces matchs seront diffusés sur la chaîne officielle Pumas sur Twitch à la recherche d’une expérience amusante pour la communauté, en essayant d’atténuer la tristesse de l’absence de football professionnel en ce moment.

⚽Nous avons commencé avec #RetaAGoyo sur PS4! 🎮

N’oubliez pas de suivre nos matchs en direct! Tthttps: //t.co/ey5CmLkIB0 👈

De 19 h à 20 h sur PS4 (Goyo_Oficial) et de 20 h à 21 h sur Xbox One (GoyoOficial). # StayAndPlay #TuCasaTuCancha #SoyDePumas pic.twitter.com/Hf5Zi6TWX0

– PUMAS (@PumasMX) 3 avril 2020

FIFA 20 est disponible sur PS4, Xbox One, Switch et PC. Dans ce lien, vous trouverez toutes les informations relatives à la livraison la plus récente de cette franchise.

