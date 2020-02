Vous manquez Skate? La grande Session adopte son système de contrôle dans sa nouvelle mise à jour

De plus, Crea-ture s’associe à une autre étude pour accélérer le développement de la version Xbox One.

Skate est peut-être sur la longue liste d’EA des grandes franchises abandonnées, mais ses partisans savent qu’il a trouvé un successeur spirituel dans Session, selon une étude indépendanteCréa-ture. Le jeu fait toujours ses premiers pas dans Steam avec le label d’accès anticipé, mais dans sa dernière mise à jour (qui porte le programme à la version 0.0.0.3) a déjà introduit une fonctionnalité très demandée.

Il s’agitschéma de contrôle “classique”, qui devrait sembler très familier aux joueurs de Skate. Pour tout le monde, ce type de contrôle nous permet de déplacer notre personnage avec le joystick gauche et de faire des tours avec le levier droit. Ses gestionnaires expliquent dans les notes de mise à jour que cette nouveauté est encore très verte, nous pourrions donc trouver des problèmes techniques qui devront être résolus dans les futures mises à jour.

La création se concentrera sur la version PC, et son nouveau partenaire, sur l’adaptation Xbox OneCertes, le schéma classique est un bon complément à la nouvelle compatibilité de session avec Remote Play, une fonctionnalité Steam qui permet aux utilisateurs de partager des jeux avec leurs amis via le cloud. De plus, la mise à jour introduit uncollaboration avec Chillhop Radiojouer de la musique lo-fi, de nouvelles animations et techniques de table, ainsi que la nouvelle carte Crea-ture Park en l’honneur de ses propres développeurs; et, bien sûr, de nouvelles corrections de bugs.

Le communiqué se termine par une nouvelle intéressante concernant le «port» de Session pour Xbox One. Il n’a toujours pas de date, mais cela arrivera plus tôt que prévu grâce à une nouvelle collaboration avec l’équipe indépendante d’Illogika, qui se concentrera sur l’adaptation du jeu. une console tandis que Crea-ture travaille sur de nouvelles fonctionnalités pour la version PC originale.

En savoir plus sur: Session et Crea-ture Studios.

