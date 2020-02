Vous n’avez pas besoin de jouer à Persona 5 pour profiter de l’histoire de Persona 5 Scramble

Aussi reconnaissant que nous soyons qu’Atlus ait décidé de publier Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers sur la Nintendo Switch, nous ne pouvons pas nous empêcher de nous demander comment les nouveaux joueurs feront face à l’histoire dans ce spin-off d’action-RPG à venir s’ils n’ont jamais joué à l’entrée principale.

Heureusement, cela ne devrait pas poser de problème. S’adressant récemment au magazine japonais Nintendo Dream, le producteur du jeu Daisuke Kaneda a déclaré que les utilisateurs n’avaient pas besoin de jouer Persona 5 ou ‘P5Rsur la PlayStation 4 pour comprendre ce qui se passait – expliquant davantage comment l’anime et le manga ont fourni suffisamment de trame de fond (merci pour la traduction, Nintendo Everything):

Oui, je pense que ceux qui n’ont pas joué «P5» ou «P5R» pourront profiter de l’histoire. “P5” s’est développé en anime et manga et autres, donc il ne se limite pas au jeu. Si les joueurs ont une compréhension générale de l’histoire à travers ces médiums, je pense qu’ils seront en mesure d’apprécier encore plus cette suite.

Persona 5 Scramble sera lancé sur Switch plus tard ce mois-ci au Japon. En ce moment, il n’y a pas de mot sur une version occidentale. Plus tôt cette semaine, nous avons également reçu une nouvelle bande-annonce flashy pour le jeu et une démo sera disponible sur le japonais Switch eShop la semaine prochaine, le 6 février.

Êtes-vous intéressé par ce prochain spin-off de Persona? Partagez vos réflexions ci-dessous.

.