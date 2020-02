Vous ne devriez pas jouer aux jeux vidéo pour vous endormir (mais voici comment faire)

Illustration: Jim Cooke (Médias G / O)

Nous l’avons tous fait. Une minute, vous regardez Jim dire quelque chose de méchant à Dwight; le lendemain, vous vous réveillez sur un écran qui vous demande “Regardez-vous toujours The Office (États-Unis)?”

Bien que vous puissiez vous sentir un peu penaud lorsque Netflix vous réprimande pour s’être endormi à ses offres, l’utilisation des médias comme somnifère est assez courante. Dans une étude publiée en 2016 dans Behavioral Sleep Medicine qui a interrogé plus de 800 adultes âgés de 18 à 94 ans, un quart des répondants ont déclaré qu’ils utilisaient la musique pour s’endormir, environ un tiers de la télévision répertoriée et près de 40% ont mentionné avoir acheté un livre. . Dix pour cent démarrent un jeu vidéo. L’étude a révélé que les participants qui utilisaient les médias pour s’endormir obtenaient de meilleurs scores sur le Pittsburgh Sleep Quality Index, ce qui signifie qu’ils dormaient moins bien que ceux qui s’endormaient sans aide. L’étude a également révélé que ceux qui s’endormaient auprès des médias se couchaient plus tard, mais se levaient également plus tard, ce qui signifie que, même s’ils n’avaient pas bien dormi, ils n’avaient pas perdu le sommeil à cause des jeux ou de la télévision. (Fait amusant pour les fans de tireurs intermédiaires du milieu des années 2000: les chercheurs appellent ce résultat «décalage temporel».)

Pourtant, il dort – une ressource dont la plupart d’entre nous n’ont pas assez. Une déclaration de consensus conjointe de 2015 de la Sleep Research Society et de l’American Academy of Sleep Medicine, deux organisations de recherche sur le sommeil très respectées, a établi la durée minimale idéale de sommeil à sept heures parmi les huit communément acceptées. Mais, selon des recherches menées par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 35% des adultes américains manquent souvent cette marque. Dans un sondage réalisé en 2014 par la National Sleep Foundation (NSF), 45% des personnes interrogées ont indiqué qu’un sommeil insuffisant avait affecté leurs «activités quotidiennes». Une absence régulière de sommeil peut, entre autres, augmenter votre tension artérielle, affaiblir votre système immunitaire, amortir votre libido, vous rendre moins alerte et augmenter votre appétit.

Il y a un gazillion de hacks de sommeil sur le marché. Si le zonage pour les rediffusions de sitcom bat en regardant le plafond en pensant à cette chose stupide que vous avez dite lors d’une réunion précédente, peut-on utiliser quelques tours de Fortnite de la même manière? Devriez-vous utiliser des jeux vidéo pour vous endormir?

«En tant que médecin du sommeil, ma première impulsion est:« Hé, ne joue pas aux jeux vidéo. Éteignez-le. Prenez un livre », a déclaré à Kotaku le Dr Nitun Verma, MD, porte-parole de l’American Academy of Sleep Medicine. “Mais je me suis juste endormi en jouant à un jeu vidéo il y a deux semaines.” (Lecteurs curieux: Verma jouait au mini-jeu de bowling de Pondo dans The Legend of Zelda: Breath of the Wild.)

Mais soyons honnêtes: nous sommes tous des gens occupés, et si les quelques heures avant le coucher sont la seule fois que vous arrivez à améliorer votre passe de combat, vous allez probablement le prendre. Voici comment les jeux affectent votre sommeil – à la fois positivement et négativement – et comment vous pouvez atténuer certains des effets négatifs.

Comment les jeux vidéo affectent votre cycle de sommeil

Parmi les somnologues, il est largement admis que l’acte de somnoler est le résultat de deux processus corporels: le sommeil «processus S» et le sommeil «processus C», ou ce que vous pourriez appeler un rythme circadien. Les deux «travaillent de concert», a déclaré à Kotaku la semaine dernière le Dr Azizi Seixas, expert en sommeil et professeur adjoint à la NYU’s School of Medicine.

Le sommeil Process S est linéaire: les heures passent et vos réserves d’énergie diminuent. Le Process S se recharge, pour ainsi dire, après une bonne nuit de sommeil. Le processus C, en revanche, monte et descend tout au long de la journée. (C’est pourquoi vous pouvez ressentir un «affaissement de l’après-midi» vers 14 h ou 15 h, qui se dissipe avant l’heure du dîner.) À la fin de la journée, lorsque vous avez une confluence des deux processus – lorsque le processus S est à un le pic et le processus C sont au repos – vous vous endormirez. Mais jouer à des jeux vidéo peut mettre votre processus C hors de contrôle pour plusieurs raisons, empêchant finalement le sommeil.

Les jeux vidéo éteignent la lumière bleue.

De nombreux facteurs – le bruit, la lumière, la caféine – peuvent avoir un impact sur le sommeil du processus C. Même le set Uncharted le plus gonflé d’adrénaline n’est pas caféiné, bien sûr, mais la plupart des jeux vidéo sont lourds de sons et de lumières. De plus, les écrans que vous utilisez probablement pour jouer à des jeux vidéo dégagent ce que l’on appelle la lumière bleue. «Nos yeux sont sensibles à des longueurs d’onde particulières. La longueur d’onde en particulier est de 500 nanomètres – c’est de la lumière bleue », a déclaré Verma. “La lumière bleue affecte les rythmes circadiens.” Il a été démontré que la lumière bleue – la lumière qui se détache des écrans comme votre téléphone ou votre Nintendo Switch – peut interrompre le sommeil.

Les «micro-éveils» auditifs peuvent vous tenir en alerte.

Le bruit est un facteur plus insidieux. “Il y a une différence entre le rôle du bruit en tant que gêne et le bruit en tant que stimulant physiologique”, a déclaré Seixas. Il a évoqué l’idée des nouveaux arrivants urbains: lorsque vous déménagez pour la première fois dans une ville dense, les klaxons et les sirènes peuvent vous déranger activement. Vivez là-bas pendant un certain temps, et vous cesserez de les remarquer; ces mêmes klaxons et sirènes s’estompent à l’arrière-plan comme un bruit blanc. Pourtant, votre corps les entend physiquement et votre cerveau les enregistre comme des «micro-éveils». Même si vous ne vous en rendez pas compte, ils ravivent votre esprit. De même, les sons d’un jeu vidéo – les sons ambiants d’un jeu de stratégie ou le bruit de fond d’une bataille Pokémon – mettront votre cerveau en alerte, peu importe le volume (à moins qu’il ne soit coupé).

Un facteur «surprise» peut vous tenir éveillé.

Si vous allez jouer à des jeux avant de vous coucher, vous pourriez penser qu’un jeu relaxant comme Gris ou Abzu serait un meilleur choix que le dernier Battle-fill-in-the-blank ou War-que ce soit. Mais, selon Verma, le contenu du jeu importe moins que la nouveauté d’un jeu pour vous. “Si je viens de jouer à ce jeu et que je viens de commencer à le jouer, il n’y a aucun moyen que je m’endorme”, a déclaré Verma. “Tout est nouveau, c’est inconnu, tout est une surprise. Ces choses vous réveillent. “

Cependant, lorsque vous vous livrez à un comportement répétitif – chercher des points d’expérience ou cultiver pour le butin – vous ne créez pas autant d’anticipation que lorsque vous vous lancez dans un jeu inconnu. “D’une certaine manière, il n’y a presque rien à espérer”, a déclaré Verma. Cela peut vous endormir.

Pourquoi vous devriez considérer les jeux vidéo comme une aide au sommeil

Compte tenu de ce qui précède, il semblerait sûr de dire que vous ne devriez pas jouer à des jeux avant de frapper le sac, non? Enfin, pas si vite. Malgré les inconvénients, les jeux ont une bonne foi induisant le sommeil, bien que ce soit principalement parce qu’ils ne sont pas aussi mauvais que d’autres alternatives courantes.

Les jeux vidéo ne présentent pas le même risque de dépendance que les somnifères.

Malgré les effets négatifs que les jeux vidéo peuvent avoir sur votre sommeil, le recours aux médias comme somnifère peut en fait être une alternative beaucoup plus saine aux médicaments pour le sommeil en vente libre. Les suppléments de mélatonine, les pilules comme la diphenhydramine (Aleve PM) ou les médicaments sur ordonnance comme Ambien sont tous des solutions à court terme. “Le plus grand risque avec les somnifères est que vous pouvez le prendre aujourd’hui et, demain, vous pourriez toujours avoir du mal à vous endormir”, a déclaré Verma. “Le somnifère n’aide que la nuit.”

En raison de l’efficacité à court terme de la médecine du sommeil, il n’est pas difficile de développer une dépendance. Utilisez-le un lundi, vous pouvez très bien vous endormir. Ensuite, vous le sautez mardi et vous avez du mal à vous éloigner. Qu’est-ce qui vous empêche de l’utiliser mercredi? Jeudi? Tout le week-end?

“S’il existe un moyen de s’endormir de manière fiable sans somnifère, c’est presque toujours mieux”, a déclaré Verma. “Maintenant, est-ce que je prescris des jeux vidéo à des gens qui ne peuvent pas dormir? Non. Mais si vous avez le choix de vous endormir en jouant à un jeu vidéo ou en prenant un somnifère, oui, je choisirais des jeux vidéo. “

Jouer à des jeux ne fait rien.

Le facteur surprise des jeux peut vous garder éveillé, mais jouer à des jeux vidéo pourrait en fait être plus efficace que de regarder le plafond. Malgré ce que vous avez pu entendre, compter les moutons ne fait pas grand-chose pour induire le sommeil. La National Sleep Foundation recommande que, si vous ne pouvez pas vous endormir dans les 20 minutes, vous devriez vous lever et faire quelque chose de «relaxant». Une séance de méditation rapide peut être relaxante pour une personne; exécuter et relancer le Proving Grounds dans Borderlands 3 pourrait être relaxant pour quelqu’un d’autre. Jouer à un jeu ou à une partie d’un jeu que vous connaissez à l’intérieur comme à l’extérieur peut avoir un effet calmant qui pourrait vous aider à dormir. Assurez-vous simplement, comme l’a dit Verma, d’éviter tout nouveau et surprenant.

La lecture d’un ancien jeu vidéo pourrait même être un meilleur hack de sommeil que la lecture d’un nouveau livre. Ne pas savoir ce qui va se passer vous oblige à tourner la page. La prochaine chose que vous savez, c’est le lever du soleil, et vous avez hâte de savoir si Kvothe apprend ou non le nom du vent. (Cela dit, relire un livre que vous avez déjà mis en lambeaux est probablement un meilleur pari. Pas de lumière bleue, pas de micro-réveils, pas de surprises.)

Comment utiliser les jeux vidéo pour vous aider à vous endormir:

Jouez à un jeu que vous connaissez bien. Cela mérite d’être répété: un jeu explosif prévisible sera plus efficace qu’un jeu silencieux imprévisible. “C’est comme regarder les rediffusions de Seinfeld”, a déclaré Verma. “J’ai vu l’émission un million de fois. Je sais comment ça va finir. Si je vais regarder quoi que ce soit avant de me coucher, c’est génial. Mais si je regardais un film que j’attendais de voir, et je ne sais pas comment ça va se terminer, il n’y a aucune chance que je m’endorme. “

Jouez à un mini-jeu sans stress. Prenez le mini-jeu de Pondo de Breath of the Wild, par exemple. C’est répétitif. Il nécessite un engagement minimal. “J’attends juste, et d’une certaine manière, ce n’est pas vraiment excitant”, a déclaré Verma. “Ce sont ces petits composants de mini-jeu qui, étonnamment, me faisaient dormir.” (Le broyage entre également parfaitement dans cette catégorie.)

Gardez les grands écrans hors de votre chambre. “Le conseil typique que la plupart des médecins du sommeil donnent est que [you should keep] aussi peu d’appareils, aussi peu de téléviseurs et d’écrans géants que possible dans la chambre », a expliqué Verma. Vivre dans un petit appartement ou avec des colocataires pourrait naturellement empêcher cela, mais si vous pouvez garder l’écran plat dans le salon, faites-le. Si vous ne pouvez jouer qu’à des jeux dans votre chambre, des écrans plus petits, comme ceux du Switch ou d’un téléphone, dégagent moins de lumière bleue totale que les grands écrans.

Baissez la luminosité. Avec les smartphones, vous pouvez activer le «mode nuit», ce qui réduit la sortie de la lumière bleue en déplaçant les sorties de couleur de l’écran vers l’extrémité «la plus chaude» du spectre. Les jeux vidéo ne vous offrent pas vraiment cette option. Même le thème de fond noir de base de la Nintendo Switch, que vous pouvez trouver dans «Paramètres système», ne vous y aidera pas. Après tout, lorsque vous allumez votre Switch, vous ne passez pas le temps à regarder le menu, n’est-ce pas? Pourtant, selon Verma, réduire la luminosité aidera un peu.

Baissez le volume. Comme l’a dit Seixas, vous voulez éviter ces micro-éveils auditifs. Essayez de jouer à un jeu sans son si vous le pouvez. Pour les jeux qui exigent presque que vous les écoutiez, le volume le plus bas possible peut vous aider.

Parlez-en à votre médecin. Si le jeu interrompt votre sommeil, ou si vous avez de graves difficultés à vous endormir dans un sens général, parlez-en à votre médecin pour essayer de savoir s’il y a une raison plus profonde pour laquelle vous avez du mal à vous endormir. Un article sur Internet ne peut que vous en dire beaucoup.

Des lectures plus excitantes qui ne vous endormiront pas:

.