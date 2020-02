Vous ne pouvez pas attraper Dynamax Mewtwo, alors pourquoi s’embêter?

Capture d’écran: Nintendo

Il y a deux décennies, Ash, Pikachu et ses amis ont envoyé Mewtwo emballer. Maintenant, le félin psychique bizarre est de retour pour se venger – pas sur les cinéphiles de la fin des années 90 mais sur les joueurs de Pokémon du 21e siècle. Ce week-end, pour célébrer le jour de Pokémon, les joueurs de Sword and Shield ont la chance de participer à un doozy d’une bataille Max Raid contre Dynamax Mewtwo.

De nombreux joueurs sur les réseaux sociaux l’ont décrit comme l’un des combats les plus difficiles du jeu. Mewtwo apparaît au niveau 100 et a une barre de santé renforcée. Même si vous proposez votre meilleur combattant, vous devrez probablement faire équipe avec d’autres joueurs pour gagner, et même dans ce cas, Mewtwo a tout de suite essuyé le sol avec même les meilleures équipes de quatre.

Si vous parvenez à le battre, vous serez récompensé par un trésor d’objets rares. Les joueurs en ligne auraient tout gagné, des bonbons rares (qui améliorent votre Pokémon) aux capsules de capacité (un objet rare qui modifie la capacité d’un seul Pokémon) aux grosses pépites (des morceaux d’or qui se vendent dans le jeu pour un montant qui couvrirait mon prix annuel). location). Une chose que vous n’obtiendrez pas? Un Mewtwo à vous.

C’est vrai: contrairement à d’autres batailles de Max Raid, vous ne pouvez pas attraper celle-ci. Que donne, The Pokémon Company?

De plus, entrer dans un Mewtwo Max Raid en premier lieu n’est pas exactement garanti. Un utilisateur de Twitter a affirmé qu’il avait fallu 45 minutes pour entrer dans une bataille. Cela vérifie avec ma propre expérience. Plus tôt dans la journée, j’ai essayé pendant environ une heure de rejoindre une bataille, mais j’ai rencontré divers codes d’erreur, y compris plusieurs instances de 2617-0502 («Une ou plusieurs autres consoles ne répondent pas»), 2-ALZBA-0031 (« Vous ne pouvez pas participer car la session de participation a été fermée »), 2-ALZBA-0033 (« Vous ne pouvez pas participer car le nombre maximum de participants a été atteint »), 2-ALZBA-0034 (« Aucune communication partenaire a été trouvé »), 2618-0501 (« Impossible de se connecter aux autres consoles ») et 0420-6969 (« lol you suck »). (Note de l’éditeur: l’un de ces codes d’erreur n’est pas réel. Nous vous laissons deviner lequel.) Je n’ai pas eu de chance non plus de trouver un Mewtwo localement.

Avant d’essayer de trouver une bataille, vous devez vous demander: quel est l’intérêt? Il est difficile d’organiser une bataille, et les récompenses potentielles, bien que rares, ne sont pas hallucinantes. Les bonbons rares sont agréables, mais ils ne proposent qu’un seul niveau. Les capsules de capacité sont cool aussi, mais vous pouvez simplement les obtenir à la Battle Tower. Et si vous êtes à un niveau suffisamment élevé pour affronter Dynamax Mewtwo, vous avez presque certainement assez d’argent pour que même un gros morceau d’or ne fasse pas de différence.

Il n’y a qu’un seul prix vraiment rare que vous pouvez obtenir en battant Dynamax Mewtwo, et c’est un élément fonctionnellement inutile appelé Bragging Rights. Hé, si c’est une raison suffisante, vous avez jusqu’à 6 h 59 HNE le dimanche 1er mars pour abattre Dynamax Mewtwo et rejoindre le panthéon d’Ash et compagnie.

Dynamax SquirtleScreenshot: Nintendo

En plus de Max Raid Battles contre Mewtwo – qui, encore une fois, vous ne pouvez pas attraper – vous pourrez combattre Max Raid Battles contre les trois partants d’origine et leurs évolutions de deuxième étape. Et oui, vous pouvez les attraper. (Je suis tombé sur un Ivysaur, que j’ai attrapé sommairement … et surnommé “Mewtwo”. Petites victoires!) Vous pouvez également rencontrer un Dynamax Toxtricity, un Pokémon électrique / poison avec une stat d’attaque spéciale proche de la divinité.

Plus de batailles Pokémon:

.