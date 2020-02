Vous ne pouvez pas décider quoi jouer dans les rêves? Essayez-les

Il n’est pas exagéré de dire que les possibilités de Dreams sont infinies. Le jeu de créativité de Media Molecule, officiellement sorti sur PS4 il y a quelques semaines, met les outils d’un développeur entre les mains d’un joueur. Ce n’est pas le moteur Frostbite ou iD Tech 4, mais, d’autre part, vous n’avez pas besoin d’une formation avancée pour créer des trucs sympas. Juste une heure ou deux dans les tutoriels et vous serez sur la bonne voie.

Au cours des dernières semaines, les joueurs de Dreams ont réalisé des créations brillantes, des jeux et des chansons aux courts métrages et au concept art. Les joueurs en accès anticipé et bêta le faisaient depuis plus d’un an. Tout cela veut dire: la bibliothèque générée par l’utilisateur de Dreams est incroyablement grande, suffisamment grande pour que les nouveaux arrivants n’aient aucune idée par où commencer. Donc, en partie comme une vitrine de rêves vraiment fantastiques créés par les utilisateurs, en partie comme une pierre angulaire pour vous aider à choisir quoi jouer, voici cinq jeux extrêmement cool que vous pouvez actuellement jouer dans Dreams. Bien que certains créateurs aient fait des créations à la mode basées sur des franchises populaires, y compris Sonic the Hedgehog et Fallout, tous les éléments suivants sont des œuvres originales. Vous pouvez tous les trouver en accédant à la section «Dream Surfing» du menu principal.

“Tournez à gauche canard”

Les fans de Zoolander se rappelleront que Derek Zoolander (Ben Stiller) n’est pas un ambitieux: il ne peut pas tourner à gauche. Le personnage du joueur de “Turn Left Duck” n’est pas non plus un ambitieux, sauf que ce caneton funky ne peut que tourner à gauche. Vous, ainsi que jusqu’à trois autres joueurs, êtes placé sur une carte isométrique de labyrinthe de quais. Tombez de côté et vous recommencez au début. Le but est d’arriver jusqu’au bout, en utilisant uniquement les virages à gauche. (Mange ton cœur, Derek.)

Les commandes sont imprécises et la physique est imprévisible, ce qui conduit au type de hijinks hilarants que vous ne pouvez obtenir que dans un jeu multijoueur local. Actuellement, une seule carte est disponible (plus une étape de didacticiel). Mais “Turn Left Duck” est une explosion tellement rauque et rejouable, surtout si vous amenez deux ou trois amis, vous aurez l’impression de jouer un jeu complet.

«Ruckus: juste une autre catastrophe naturelle»

L’écrivain senior de Kotaku, Heather Alexandra, adorait «Ruckus» lors de sa sortie sur Dreams, à la fin de l’été dernier, et pour cause: «Ruckus» est un génie. Vous incarnez un monstre géant, assailli sur une ville côtière, dans le but simple et déterminé de tout casser en vue. Plus vous écrasez de choses, plus vous obtenez de points. Mais le hic, c’est que «Ruckus», contrairement à de nombreux simulateurs Kaiju, n’est pas terrifiant. C’est adorable.

Le monstre que vous contrôlez n’est pas une bête écailleuse d’un autre monde. C’est essentiellement un morceau d’argile orange, grossièrement en forme de grosse salamandre avec de grands yeux et un sourire plus large. Vous contrôlez donc cette créature irrésistiblement rayonnante alors qu’elle choppe sur des avions de chasse et frappe au-dessus des tours. De plus, la palette de couleurs est lumineuse et ensoleillée, et la musique sonne comme si elle appartenait à l’arrière-plan d’une compilation de visage Facebook vers 2006.

«Heroes of Aldrenor»

Jusqu’à présent, rien dans Dreams n’a approché l’ampleur et la qualité pure et simple de “Art’s Dream”, un jeu de films couvrant tout le genre créé par Media Molecule (entièrement dans Dreams!) Pour montrer les possibilités de leurs outils. “Heroes of Aldrenor” n’est pas tout à fait là, mais il a certainement l’étoffe d’un jeu qui peut atteindre ces hauteurs élevées. Il y a des cinématiques! Et le dialogue! Et complotez les rebondissements! Et des combats qui semblent avoir été peaufinés dans un studio de jeu réel!

«Heroes of Aldrenor» est un RPG d’action coopératif et fantastique. Vous pouvez choisir parmi l’un des trois personnages – une sorcière, un voyou, un épéiste – et faire des choses d’action-RPG fantastiques. Vous explosez des bandits avec des boules de feu. Vous vous aventurez dans une grotte mystérieuse. Oui, tout cela est très familier, mais il est impossible de secouer l’idée, en jouant, que quelqu’un a fait ça dans Dreams.

“Heroes of Aldrenor” est en version bêta. Seuls quelques niveaux sont disponibles. Mais l’essayer maintenant vous donne ce déverrouillage le plus rare, la seule chose qui vous donne une longueur d’avance sur tout le monde quand ils perdent collectivement la tête en un an: Hipster Cred. (“Oh, j’ai joué avant ça …”).

“Cubric”

Dreams ne manque pas de jeux de réflexion époustouflants, mais tous ne sont pas aussi bien réalisés que «Cubric». Dans «Cubric», vous contrôlez Cubric, un petit gars robotique fait de cubes lumineux. Vous guidez Cubric à travers des passages à travers les plans bidimensionnels des cubes tridimensionnels. Le but est de passer d’un cube au suivant, jusqu’à la fin. Cubric ne peut se déplacer qu’à droite ou à gauche. Pour progresser, vous devez retourner et faire pivoter chaque cube autour de lui. Faites une erreur et Cubric dégringole du cube (ou atterrit dans une fosse de lave). Comme Fès avant lui, «Cubric» vous oblige à penser de façon multidimensionnelle.

“Marcher sur la planche”

«Walk the Plank» est-il aussi vaste que Sea of ​​Thieves ou Assassin’s Creed: Black Flag? Non. Est-ce que ça cloue la même ambiance de flibustier? Absolument. «Walk the Plank» est un bagarreur d’action 2D dans la même veine que Towerfall: Ascension. Après avoir choisi parmi une variété de corsaires, vous sautez dans une arène en forme de galion et vous vous battez à mort. Il existe de nombreuses plates-formes, et les combats particulièrement chauds impliquent autant de sauts que de coups d’épée.

Vous avez probablement déjà joué à des jeux comme “Walk the Plank” auparavant, mais, encore une fois, c’est le thème du pirate lourd qui vend vraiment celui-ci. C’est dans les personnages jouables (avec un pirate fantôme et, hilarant, un perroquet anthropomorphe). C’est dans le sable et les palmiers des Caraïbes rendus avec amour. C’est dans la musique – ce bidonville de pirate classique que nous connaissons tous par cœur mais que nous ne pouvons jamais nommer. D’une certaine manière, l’air a été impeccablement rendu dans Dreams, note pour note twangy.

Quels rêves Dreams avez-vous appréciés? Des gemmes sous le radar que nous devrions jouer ensuite?

