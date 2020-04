Vous ne pouvez pas obtenir un interrupteur de passage d’animaux? Essayez ces (pas) animaux Crossing Dock et Joy-Con Skins

dbrand

Le fabricant d’accessoires dbrand a publié une collection de skins matériels appelés “ (Not) Animal Crossing ”, une alternative à la propre console officielle de Nintendo Animal Crossing: New Horizons Switch qui a l’air, bien … différente.

Comme vous le savez si vous avez essayé de mettre la main sur celui-ci, le véritable ensemble Animal Crossing Switch est particulièrement difficile à trouver en ce moment. Dans le but de profiter de la situation, dbrand a créé une version similaire si vous vous sentez désespéré.

“L’échec coule dans votre sang”, indique la description du produit. “C’est pourquoi vous vivez des fantasmes de succès dans un jeu vidéo conçu pour les enfants. C’est aussi la raison pour laquelle vous n’avez pas acheté un Animal Crossing Switch en édition limitée. Eh bien – c’est l’une des raisons. L’autre est que nous les avons tous achetés.” Maintenant, la poignée que nous avons manquée est marquée par des centaines de dollars “. Un angle marketing assez audacieux, hein?

Pour 39,95 $, vous pouvez obtenir toutes les choses suivantes (et il y a même des modules complémentaires supplémentaires disponibles pour vos contrôleurs Pro):

Peau Joy-Con Seafoam Green Left (ajustement précis)

Seafoam Green Left Joy-Con Skin (coupe standard)

Skin Joy-Con droit bleu ciel (ajustement de précision)

Skin bleu ciel Joy-Con droit (coupe standard)

(pas) Animal Crossing Dock Face Skin

(pas) Animal Accent Docking Skin

Tissu en microfibre

La page du produit va même jusqu’à mentionner tout éventuel procès. Obtenez une charge de ceci:

“Examinez de près la conception sur le visage de ce dock Switch. S’agit-il d’une violation du droit d’auteur? Les avocats que nous avons payés pour dire” non “ont dit” non “. pour obtenir des tonnes de presse gratuite sur les poursuites. Oh – et même si cette bataille juridique avec Nintendo ne se réalise jamais, vous aurez toujours une parodie presque parfaite de l’édition limitée la plus populaire de Switch sur le marché. (non) Animal Crossing: C’est comme Animal Crossing, mais (pas). “